KGZE-Konferenz in Vilnius: Gewerkschafter:innen fordern menschenzentrierte KI-Politik in Europa

Vilnius/Wien (OTS) -

Rund 80 Gewerkschafter:innen und zahlreiche Expertinnen und Experten aus 20 europäischen Ländern trafen sich vom 27. bis 29. Mai in Vilnius (Litauen) zur Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa (KGZE). Im Mittelpunkt stand das Thema „Konfrontation oder Synergie? Der Mensch und die künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz". Als Expertinnen und Experten waren unter anderem MEP Dennis Radtke, Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (Universität Salzburg) sowie Gerfried Stocker, Leiter der Ars Electronica, geladen. Die Konferenz schloss mit einer gemeinsamen Erklärung, in der zentrale Forderungen an die europäische Politik und Sozialpartner formuliert wurden.

Die Teilnehmenden bekräftigten, dass KI-Systeme in der Arbeitswelt nicht zu einem Abbau von Arbeitnehmerrechten oder einer Verschärfung sozialer Ungleichheiten führen dürfen. Gefordert werden eine verbindliche und frühzeitige Einbindung der Gewerkschaften bei Einführung und Anwendung von KI sowie die konsequente Umsetzung des europäischen KI-Gesetzes zum Schutz der Beschäftigten. Entscheidungen mit Auswirkungen auf Arbeitnehmer:innen dürfen nicht ausschließlich automatisiert getroffen werden – die Verantwortung müsse stets beim Menschen verbleiben. Zudem müssten die durch KI erzielten Produktivitätsgewinne fair verteilt und in sozialen Fortschritt investiert werden.

FCG-Generalsekretär Michael Schediwy-Klusek zieht ein positives Fazit: „Diese Konferenz hat einmal mehr gezeigt, dass europäische Gewerkschafter:innen an einem Strang ziehen, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Künstliche Intelligenz bietet große Chancen – aber nur dann, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und Arbeitnehmerrechte nicht auf dem Altar der Effizienz geopfert werden. Wir brauchen klare Regeln, echte Mitbestimmung und faire Verteilung der Gewinne aus der Digitalisierung."