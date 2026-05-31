- 31.05.2026, 20:11:02
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FCG-Bundesvorsitzende Deckenbacher gratuliert Andreas Freistetter zum überzeugenden Wahlerfolg bei der LAK-Wahl in Niederösterreich
Die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) im ÖGB, Abg. z. NR Romana Deckenbacher, gratuliert Präsident Andreas Freistetter und seinem gesamten Team herzlich zum hervorragenden Ergebnis bei der heutigen Wahl zur Niederösterreichischen Landarbeiterkammer.
Mit 80,49 Prozent der Stimmen und 33 von 40 Mandaten in der Vollversammlung der NÖ Landarbeiterkammer hat das Team Freistetter – NÖAAB/FCG seine klare Führungsposition als stärkste Kraft in der Interessenvertretung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eindrucksvoll bestätigt.
„Andreas Freistetter und sein Team stehen seit vielen Jahren für eine verlässliche und engagierte Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. Das herausragende Wahlergebnis ist ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis und zugleich eine klare Bestätigung ihrer konsequenten Arbeit. Zu diesem großartigen Wahlerfolg gratuliere ich Andreas Freistetter und seinem gesamten Team sehr herzlich“, betont Deckenbacher.
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