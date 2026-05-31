  • 31.05.2026, 19:32:02
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FPÖ – Leinfellner: „Felix Gall ist der Stolz der Sportnation Österreich!“

Zweiter Platz beim Giro d’Italia ist die beste heimische Grand-Tour-Platzierung aller Zeiten und beweist das Potenzial unserer Athleten

Wien (OTS) - 

FPÖ-Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner gratulierte heute dem heimischen Radprofi Felix Gall zu seinem sensationellen zweiten Platz bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt, dem Giro d'Italia. Gall habe damit österreichische Radsportgeschichte geschrieben und die beste Platzierung eines Österreichers bei einer Grand Tour erzielt.

„Felix Gall hat mit dieser herausragenden Leistung eine ganze Nation begeistert. Sein Kampfgeist, seine Ausdauer und seine strategische Meisterleistung über drei Wochen hinweg sind ein Vorbild für jeden Sportler in unserem Land. Nach Jahrzehnten hat ein Österreicher wieder das Podium einer der wichtigsten Rundfahrten der Welt erklommen. Das ist ein historischer Tag für den heimischen Radsport und ein eindrucksvoller Beweis dafür, was mit Talent, eiserner Disziplin und dem richtigen Teamgeist – auch im Zusammenspiel mit seinem Helfer Gregor Mühlberger – möglich ist. Ganz Österreich ist stolz auf diese Leistung!“, so Leinfellner.

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