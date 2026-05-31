  • 31.05.2026, 10:42:02
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  • OTS0014

Ofenauer: Beim Wehrdienst dem Rat der Experten folgen

Vorstöße von Bundeskanzler Christian Stocker haben Bewegung in diese Diskussion gebracht

Wien (OTS) - 

„Erfreulich ist, dass die SPÖ in der Wehrdienst-Debatte nun endlich ihre Karten auf den Tisch gelegt hat. Seit Monaten warten wir darauf, dass die Sozialdemokratie sich inhaltlich deklariert. Das ist immerhin nun geschehen. Es ist gut und richtig, dass durch die Vorstöße von Bundeskanzler Christian Stocker Bewegung in diese Diskussion gekommen ist“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer.

Die Volkspartei appelliert weiter an alle Parteien, beim Wehrdienst dem Rat der Experten zu folgen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hatte die Expertenkommission eingesetzt, um praxistaugliche Modelle zu erarbeiten. Ofenauer: „Es ist jetzt nicht die Zeit für Experimente, sondern für eine Lösung, die der Sicherheit unseres Landes dient.“

Darüber hinaus habe die Kommission insgesamt 49 Vorschläge gemacht, um Ausbildung und Qualität im Wehrdienst und Wehrersatzdienst weiter zu verbessern. „Auch dieser Teil ist sehr wichtig, denn hier geht es um konkrete Maßnahmen.“

Man werde weiter verhandeln, um schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen, so der ÖVP-Abgeordnete. In Richtung SPÖ und NEOS meint Ofenauer: „Die Sicherheit unseres Landes sollte kein Gegenstand für parteipolitische Spielchen sein. Lassen Sie uns umsetzen, was alle Experten einhellig vorschlagen.“ (Schluss)

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