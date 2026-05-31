FPÖ – Schnedlitz: „Vergewaltigungs-Explosion ist blutige Bilanz der Willkommenskultur der Einheitsparteien!“

Wien (OTS) -

„Syrer, Afghanen und andere illegale Einwanderer sind für jede fünfte Vergewaltigung in unserem Land verantwortlich und damit unter den Tatverdächtigen klar überrepräsentiert. Das sind die dramatischen Folgen der ‚neuen Völkerwanderung‘, die von den Systemparteien und allen voran den ÖVP-Sicherheitsversagern an der Spitze des Innenministeriums seit Jahren zugelassen wird! Dass gerade die ÖVP den illegalen Einwanderern weiter die österreichische Staatsbürgerschaft nachschmeißen will, kann man dabei nur noch irre bezeichnen“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz scharf. Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch SPÖ-Justizministerin Sporrer explodierte die Anzahl der Vergewaltigungen allein zwischen 2020 und 2025 um mehr als 32 Prozent. 47 Prozent aller Tatverdächtigen im Vorjahr waren Ausländer, 8,8 Prozent Syrer und 4,6 Prozent Afghanen.

„Obwohl der Anteil von Syrern und Afghanen nur 1,7 Prozent der Bevölkerung in Österreich beträgt, machten sie 13,4 Prozent aller Tatverdächtigen bei Vergewaltigungen im Vorjahr aus. Diese Zahlen sind der blutige Beweis für das Totalversagen der Systemparteien. Während die ‚Verlierer-Ampel‘ von ‚gelungener Integration‘ faselt und ÖVP-Innenminister Karner reine Showpolitik betreibt, explodiert die Gewalt auf unseren Straßen und die Opfer sind unsere Frauen und Töchter. Das ist die brutale Konsequenz einer Politik der offenen Grenzen und der naiven Willkommenskultur“, führte Schnedlitz weiter aus. Mit der illegalen Masseneinwanderung werde „unter anderem eine Kultur der Gewalt und der Frauenverachtung mit importiert, die mit unseren Werten unvereinbar ist“ und die „keine kulturelle Bereicherung, wie linke Multi-Kulti-Fanatiker meinen“, darstelle, sondern „ein importiertes Sicherheitsrisiko für die Österreicher“ sei.

Als Konsequenz müsse umgehend eine totale Wende in der Asyl- und Migrationspolitik eingeleitet werden, mit der dieses Sicherheitsrisiko ein für alle Mal beseitigt werde. „Die Errichtung einer ‚Festung Österreich‘, ein sofortiger Asylstopp, massive Gesetzesverschärfungen bei der Staatsbürgerschaft, rigorose Abschiebungen und Remigration für ausländische Straftäter sowie Gefährder müssen zur Staatsräson werden! Dafür wird eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl vom ersten Tag im Amt an sorgen und der Bevölkerung wieder jene Sicherheit zurückgeben, die ihr von den Einheitsparteien mit ihrer falschen Politik der offenen Grenzen geraubt wurde und auf die sie ein Recht haben! Jeder Österreicher, jede Frau und jedes Mädchen muss sich an jedem Ort zu jeder Tageszeit in der eigenen Heimat wieder sicher fühlen können“, forderte der freiheitliche Generalsekretär und Heimatschutzsprecher. Ein Rücktritt von ÖVP-Innenminister Karner sei zudem der notwendigste Schritt in Richtung Wende. Jetzt müsse mittlerweile sogar die ÖVP einsehen, dass Karner mehr als nur unfähig ist. Er sei ein absolutes Sicherheitsrisiko.