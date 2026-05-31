- 31.05.2026, 09:00:34
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Reminder: Eröffnung des magnus* Ambulatoriums für sexuelle Gesundheit 1. Juni, 10.30 Uhr
Einladung zur Presseführung im neuen Leuchtturmprojekt für Wien
Mit dem neuen magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit entsteht in Wien erstmals eine zentrale, niederschwellige und interdisziplinäre Anlaufstelle für Prävention, Diagnostik, Beratung und Behandlung im Bereich sexueller Gesundheit.
Getragen durch die Aids Hilfe Wien in Kooperation mit der Stadt Wien sowie den Krankenversicherungsträgern ÖGK, SVS und BVAEB vereint das neue Zentrum medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und sozialarbeiterische Unterstützung unter einem Dach – mehrsprachig, barrierearm und offen für alle Menschen in Wien.
Wir laden Sie herzlich zur Presseführung ein:
Montag, 1. Juni 2026
Beginn: 10.30 Uhr
Ort:
Aids Hilfe Wien / magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
Teilnehmende (zugesagt bzw. angefragt):
- Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport
- Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK Wien
- Jing Hu, Gesundheitssprecherin NEOS Wien
- Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien
Im Rahmen der Presseführung erwarten Sie:
- Präsentation des neuen Ambulatoriums
- Einblicke in das medizinische und psychosoziale Versorgungskonzept
- Führung durch die neuen Räumlichkeiten
- Möglichkeit zu Interviews und Hintergrundgesprächen
- Fotogelegenheit vor Ort
Ab 11.30 Uhr findet zudem ein Open House mit stündlichen Hausführungen statt. Darüber hinaus können Teile der Ausstellung Narrenturm / Naturhistorisches Museum Wien „Safer Sex. Comeback der Geschlechtskrankheiten“ sowie die Ausstellung „40 Jahre AIDS-Hilfen in Österreich“ besucht werden.
Ab 17.00 Uhr findet ein Festakt statt.
Wir bitten um Anmeldung unter
[email protected] oder [email protected]
Pressekontakte:
Aids Hilfe Wien
Juliana Metyko
E: [email protected]
Büro Peter Hacker
Norbert Schnurrer
E: [email protected]
Österreichische Gesundheitskasse
E: [email protected]
NEOS Wien
Christoph Pflug
E: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Aids Hilfe Wien
Juliana Metyko-Papousek, Bakk.phil.
Telefon: 0660 592 11 25
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