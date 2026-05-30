  • 30.05.2026, 17:24:32
  • /
  • OTS0028

NEOS: Wir lassen die Inflation nicht wieder durchrauschen

Doppelbauer: „Die Spritbremsbremse bleibt aufrecht - aber in einer Form, die den Wettbewerb und kleine Tankstellen nicht gefährdet.“

Wien (OTS) - 

„Wir haben von Anfang an klargestellt, dass es sich bei der Spritpreisbremse um eine Krisenmaßnahme handelt. Sie dient dazu, die Inflation nicht wie 2022 durchrauschen zu lassen, sondern Preisspitzen gezielt zu dämpfen, ohne gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gefährden“, sagt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer zur gelungenen Einigung über die Verlängerung der Spritpreisbremse.
„Uns NEOS war dabei wichtig, den Bogen nicht zu überspannen. Insbesondere die Margenreduktion gefährdet auf Dauer den Wettbewerb: Wenn kleine unabhängige Tankstellen, die von ausländischen Lieferanten keine vergünstigten Preise bekommen, aus dem Markt verdrängt werden, führt das mittel- bis langfristig zu viel höheren Preisen. Damit wäre niemandem geholfen. Mit dem Auslaufen der Margenreduktion stellen wir sicher, dass kleine Betriebe wieder mit den Konzerntankstellen mithalten können."

Doppelbauer betont: „Wir verlängern die Spritpreisbremse also nur in adaptierter Form: MÖSt-Senkung und Preis-runter-Garantie bleiben vorläufig aufrecht. Obwohl die Straße von Hormus weiter gesperrt bleibt, haben sich die Preise an den Zapfsäulen derzeit auf einem Niveau eingependelt, das weit unter dem Energiepreisschock 2022 und den Prognosen vom Beginn der Krise im Nahen Osten liegt. Wir werden die Lage weiter engmaschig monitoren und gemeinsam mit der E-Control als fachlich zuständiger Behörde laufend eruieren, ob weitere Krisenmaßnahmen nötig sind.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright