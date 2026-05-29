  • 29.05.2026, 14:14:32
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FPÖ – Schnedlitz: „Nächster Versorgungsposten auf Steuerzahlerkosten - NEOS-Ministerin macht Außenministerium zum Selbstbedienungsladen!“

Rosarote Postenschacher-Partie auf Kosten der Steuerzahler – Außenministerium wird zum neuen Karrieresprungbrett auf Steuerzahlerkosten für NEOS-Günstlinge

Wien (OTS) - 

FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz kritisierte heute die Bestellung des ehemaligen NEOS-Politikdirektors Lukas Sustala zum „Koordinator für Budget und Reformpartnerschaft“ im von NEOS-Chefin Meinl-Reisinger geführten Außenministerium als „schamlose Günstlingswirtschaft auf Kosten der Steuerzahler“.

„Die NEOS, die sich immer als Saubermänner der Nation inszenieren, entpuppen sich einmal mehr als Meister der Heuchelei. Kaum sitzt man an den Schalthebeln der Macht, wird das Ministerium schamlos zum Selbstbedienungsladen für die eigenen Parteifreunde. Es riecht förmlich nach einem Papiertiger-Posten, der nur dazu dient, einen Parteisoldaten zu versorgen, während die Österreicher unter der höchsten Steuerlast seit Jahrzehnten ächzen und ihnen von dieser Verlierer-Ampel ein Belastungspaket nach dem anderen umgehängt wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden hart arbeitenden Bürger!“, so Schnedlitz.

Dieses Vorgehen zeige die ganze Verkommenheit des politischen Systems. „Die angebliche ‚Transparenzpartei‘ NEOS beweist, dass sie in Sachen Postenschacher und Freunderlwirtschaft den alten Systemparteien ÖVP und SPÖ in nichts nachsteht. Anstatt das Außenministerium im Interesse Österreichs zu führen, wird es zur parteipolitischen Jobbörse degradiert“, kritisierte Schnedlitz.

Abschließend forderte Schnedlitz volle Transparenz: „Meinl-Reisinger muss sofort offenlegen, was dieser Posten den Steuerzahler kostet und welche Qualifikation Herr Sustala, abgesehen von seinem NEOS-Parteibuch, mitbringt und ob dieser Posten ausgeschrieben wurde. Wir Freiheitliche werden dieser ungenierten Günstlingswirtschaft nicht tatenlos zusehen. Es ist höchste Zeit, dass Ministerien wieder dem Volk dienen und nicht als Futtertröge für Systemparteien missbraucht werden!“

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