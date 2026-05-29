  • 29.05.2026, 13:37:04
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Gemeinsam aktiv im Herzen Wiens: „Bewegte Apotheke“-Angebot jetzt auch in der Inneren Stadt

Wiener Gesundheitsförderung – WiG und „Apotheke zum Rothen Krebs“ laden zu kostenlosen Nordic-Walking-Einheiten

Zwischen dem Kunsthistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum zeigt sich der Walk von seiner kulturellen Seite.
Wien (OTS) - 

Gemeinsam mit der „Apotheke zum Rothen Krebs“ gibt es jetzt auch im ersten Bezirk das kostenlose Nordic-Walking-Angebot „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. „Wer sich etwas Gutes tun will und regelmäßig Bewegung mit Spaß in einer Gruppe sucht, kann sich nun unkompliziert und kostenlos auch im Zentrum Wiens der ,Bewegte-Apotheke‘-Familie anschließen“, gibt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, bekannt.

Treffpunkt „Apotheke zum Rothen Krebs“ für „Bewegte Apotheke“-Nordic-Walking-Gruppe

Die Gruppe der „Apotheke zum Rothen Krebs“ walkt in der Sommersaison noch am 29. Mai sowie den gesamten Juni (5., 12., 19. und 26.6.2026). Treffpunkt ist um 9 Uhr direkt bei der Apotheke (Hoher Markt 1, 1010 Wien, Tel.: +43 1 533 67 91). Der Einstieg in die Gruppe ist kostenlos und für Interessierte jederzeit möglich. Stöcke können für die Dauer des Walks bei der Apotheke ausgeliehen werden. Die Einheiten werden professionell angeleitet und finden regelmäßig und bei (fast) jedem Wetter statt. Das Motto lautet: einfach vorbeikommen, ausprobieren und mitwalken, sich was Gutes tun und die Gesundheit stärken. „Als Apotheke im 1. Bezirk verstehen wir Gesundheit nicht nur als Versorgung mit Medikamenten, sondern als aktive Begleitung zu mehr Lebensqualität im Alltag. Die ‚Bewegte Apotheke‘ verbindet Gesundheitsförderung, Bewegung und soziale Begegnung direkt im Grätzel – genau dort, wo Menschen arbeiten und leben. Deshalb beteiligen wir uns sehr gerne am Projekt der Wiener Gesundheitsförderung. Für unsere Kundinnen und Kunden schafft das Angebot einen niederschwelligen Zugang zu mehr Bewegung, stärkt das Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft und zeigt, wie wichtig Prävention für ein gesundes Leben ist“, ist Mag. Aylin Neulinger, Konzessionärin der „Apotheke zum Rothen Krebs“, überzeugt.

Über das Projekt „Bewegte Apotheke“

Die „Bewegte Apotheke“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in Zusammenarbeit mit Wiener Apotheken und setzt ein niederschwelliges Nordic-Walking-Angebot auf Grundlage eines Multiplikator*innen-Konzepts um. Das Projekt wird kontinuierlich auf ganz Wien ausgeweitet. Mittlerweile gibt es 55 Apotheken in 21 Bezirken, die regelmäßige Nordic-Walking-Treffen anbieten. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Bewegte Apotheke“ wird daraus finanziert. Weitere Informationen sowie teilnehmende Apotheken finden Sie auf wig.or.at/bewegte-apotheke.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]
www.wig.or.at

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Vorschau Bild von Zwischen dem Kunsthistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum zeigt sich der Walk von seiner kulturellen Seite. [Bild, 0.98MB]
Vorschau Bild von Am Palmenhaus angekommen, wird der Rückweg angetreten. [Bild, 1.43MB]
Vorschau Bild von Nordic-Walking-Gruppe genießt die Bewegung im Freien im Burggarten. [Bild, 1.03MB]

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