Exportpreis zeigt, wie viel Innovationskraft und digitale Kompetenz in Österreichs IT-Branche steckt

Wien (OTS) -

Die LieberLieber Software GmbH wurde im Rahmen der Exportpreis-Verleihung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit dem Exportpreis in Gold, die Frequentis AG mit dem Global Player Award ausgezeichnet. Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der WKÖ gratuliert seinen beiden Mitgliedsunternehmen zu dieser herausragenden Leistung.

„Der internationale Erfolg der LieberLieber Software GmbH und der Frequentis AG zeigt eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und digitale Kompetenz in Österreichs IT-Branche steckt. Unternehmen wie unsere UBIT-Preisträger tragen mit Expertise, Unternehmergeist und technologischem Know-how wesentlich zur Stärke des Wirtschaftsstandorts Österreich bei“, betont Fachverband UBIT- Obmann Wilfried Drexler.

Internationaler Erfolg eines österreichischen IT-Vorzeigeunternehmens

Mit einer Exportquote von mehr als 90 Prozent zählt die LieberLieber Software GmbH aus Wien zu den international erfolgreichsten Spezialisten im österreichischen Software-Engineering. Das Unternehmen überzeugte die Jury als einer der führenden Anbieter modellbasierter Software- und Systementwicklung – insbesondere im Bereich hochfunktionaler, sicherheitskritischer Technologien, die in der Automobilindustrie, in Energiesystemen sowie in Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommen. Die Lösungen von LieberLieber Software machen die Komplexität moderner Systeme beherrschbar: Systemänderungen werden transparent, potenziell kritische Fehler frühzeitig sichtbar und damit beherrschbar, bevor sie zu realen Problemen werden.

Wiener Unternehmen gewinnt Global Player Award

Die Frequentis AG wurde zudem mit dem Global Player Award ausgezeichnet. Der Global Player Award ist ein Sonderpreis im Rahmen des österreichischen Exportpreises, der etablierte Unternehmen auszeichnet, die mit herausragenden Exportleistungen und starker internationaler Positionierung weltweite Maßstäbe setzen.

Das Wiener Hightech-Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Anwendungen, insbesondere in der Luftfahrt und Flugsicherung. Mit seiner starken internationalen Präsenz und hohen Exportquote steht Frequentis vorbildhaft für die technologische Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen.

Exporttag 2026: Plattform für Innovation und Internationalisierung

Der Exporttag 2026 brachte auch in diesesm Jahr mehr als 2.500 Entscheidungsträger:innen, Expert:innen und Unternehmen zusammen, um neue Perspektiven für internationale Märkte zu entwickeln und Kooperationen zu stärken. Der Exportpreis zählt als glänzender Abschluss des Exporttages zu den bedeutendsten Auszeichnungen für international erfolgreiche österreichische Unternehmen. Er würdigt jährlich herausragende Leistungen auf internationalen Märkten und wird im Rahmen des Exporttages der Wirtschaftskammer Österreich verliehen.

„Internationalisierung entsteht dort, wo Menschen Wissen, Vertrauen und Innovation miteinander verbinden. Der Exporttag zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig Vernetzung und unternehmerischer Mut für den internationalen Erfolg österreichischer Unternehmen sind“, so Fachverbandsobmann Wilfried Drexler abschließend. (PWK255/JHR)