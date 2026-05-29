WiG-„Sex in the City-Hall“: Jugendliche ohne Tabus im Austausch mit Expert*innen

Wien (OTS) -

Der beliebte Aktionstag „Sex in the City-Hall“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ging mit rund 600 Jugendlichen unterschiedlicher Wiener Schulen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit auch heuer wieder im Wiener Rathaus als voller Erfolg über die Bühne. „Sexualität ist für viele immer noch ein Tabu, das soll aber nicht so bleiben. Der Aktionstag ‚Sex in the City-Hall‘ zeigt, wie brennend sich Jugendliche für den ehrlichen Austausch interessieren. Diese Veranstaltung ist extrem wertvoll für die Entwicklung junger Menschen“, betont Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Das anhaltend große Interesse an Aufklärung und Informationen freut Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, besonders: „Sexualität ist ein intimes Thema, deshalb braucht es einen geschützten und vertrauensvollen Rahmen wie unseren Aktionstag, in dem Jugendliche ihre Fragen offen und ohne Scham stellen können.“

Rund 600 Jugendliche im Austausch mit Expert*innen

Die Veranstaltung für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren teilte sich in drei Bereiche mit interaktiven Angeboten. Neben einem Bühnenprogramm mit Vorträgen zu Sex-Mythen, LGBTIQ-Themen sowie Sex und Medien mit Fokus auf rechtliche Aspekte hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich bei Infoständen oder in Workshops zu informieren und Fragen zu stellen. Vor allem in den Workshops wurden vielfältige Themen behandelt – von Liebe, Lust, Liebeskummer über Verhütung, Kondomverwendung und Körperwissen bis hin zu den „Dr. Sommer-Fragen“, die den Teilnehmenden am Herzen lagen.

Rede und Antwort standen den Wiener Jugendlichen zahlreiche Expert*innen folgender Organisationen: Aids Hilfe Wien, COURAGE, Dillinger Anna, First Love Mobil (ÖGF), gefühls*echt, Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15), Hebammenzentrum, Hotline für Essstörungen, Institut für Frauen- und Männergesundheit (FEM, FEM Süd, MEN), Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapien (ISP), LOU – Kollektiv für Sexualpädagogik, ÖIAT/Saferinternet.at, Rat auf Draht, ROSALINDA, Verein poika, Verein sprungbrett für Mädchen* und junge Frauen, Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt), Wiener Programm für Frauengesundheit sowie WIENXTRA-Jugendinfo.

Über das Projekt

„Sex in the City“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Es hat zum Ziel, die sexuelle Gesundheit von Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren zu fördern. Dabei werden kostenlose Workshops während des Schuljahres angeboten. Zusätzlich findet jährlich der Aktionstag „Sex in the City-Hall“ im Wiener Rathaus statt. Weitere Informationen auf wig.or.at/sexinthecity