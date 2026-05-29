SPÖ-Schieder: Der Brenner brennt – aus gutem Grund!

Wien (OTS) -

Morgen findet, organisiert durch den Planungsverband Wipptal, der aus zehn Gemeinden des nördlichen Wipptals besteht, am Brenner die Demonstration „Stoppt den Verkehr – gemeinsam für die Zukunft von unserem schönen Wipptal“ statt, die den Verkehr auf der Brenner-Autobahn für mehrere Stunden lahmlegen soll. SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament und verkehrspolitischer Sprecher Andreas Schieder steht auf der Seite der Tiroler:innen: „Der Ärger der Tirolerinnen und Tiroler über den ständigen Lärm und die Verschmutzung ist mehr als nachvollziehbar. Mit der heutigen Demonstration wird ein klares Zeichen gesetzt, dass die Anwohner:innen genug von dieser ständigen Belastung haben und auch bereit sind, mit harten Bandagen zu kämpfen. Während die italienische Seite die Demonstration scharf verurteilt und als ,inakzeptabel‘ einstuft, täte es ihnen gut, gemeinsam an konstruktiven Lösungen zu arbeiten. Italien bevorzugt derzeit die Sprache der Gerichte, statt eines gemeinsamen Lösungswegs. Durch die Klage Italiens gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof und die lautstarken Urteile der letzten Tage wird weder ein Klima des Vertrauens noch ein saubereres Klima geschaffen. Wir müssen endlich das bereits auf dem Tisch liegende Slot-System in die Realität umsetzen und unsere gemeinsamen Herausforderungen Hand in Hand, gemeinsam mit der EU-Kommission, angehen. Selbstverständlich erklimmen wir diesen Berg nur, wenn wir gleichzeitig den Ausbau der Schiene in ganz Europa, insbesondere bei Verkehrsknotenpunkten, forcieren. Durch mehr Warentransport auf der Schiene und ein attraktives Angebot für Reisende, wie durch ein einheitliches Ticketbuchsystem, entlasten wir unsere Straßen und verbessern das Leben von Anwohner:innen und Urlauber:innen gleichermaßen. Für eine europäische Verkehrswende für Mensch und Umwelt!“ (Schluss) ls