Laufen, um die Welt ein Stück besser zu machen: Tausende Schüler*innen beim 19. youngCaritas LaufWunder für Kinder in Not

Wien (OTS) -

Tausende Schüler*innen zeigen beim youngCaritas LaufWunder, wie viel Kraft in gemeinsamem Engagement steckt. Österreichs größter Kinder- und Jugendbenefizlauf findet bereits zum 19. Mal statt. Das Konzept ist so einfach wie wirkungsvoll: Mit jeder gelaufenen Runde sammeln die Schüler*innen Spenden für junge Menschen in Not – sowohl im In- als auch im Ausland.

Knapp 13.000 Schüler*innen aus insgesamt 73 Schulen haben sich bereits zum LaufWunder in Wien und dem östlichen Niederösterreich angemeldet – eine rekordverdächtige Beteiligung. Am Freitag drehten 436 Schüler*innen der GTVS Krottenbachstraße und der VS Neustift am Walde ihre Runden für den guten Zweck – und setzten so ein starkes Zeichen der Solidarität. Angefeuert wurden sie von zahlreichen Eltern, Schulleiterin Karin Hillerbrand sowie Caritasdirektor Klaus Schwertner. „Das LaufWunder ist eine Initiative, die Hoffnung macht. Tausende Kinder und Jugendliche zeigen, dass helfen auch viel Freude macht. Sie laufen mit viel Motivation, sammeln Spenden für Kinder in Not und machen deutlich, welche Kraft im Zusammenhalt und im gemeinsamen Handeln steckt“, so Schwertner. Die gesammelten Spenden fließen zu 100 Prozent in Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche: Heuer unter anderem für Familien, die über die Caritas Sozialberatung unterstützt werden sowie für Kinder in der Demokratischen Republik Kongo, die nicht Hunger leiden sollen. Schwertner: „Das LaufWunder wirkt weit über die Schule hinaus. Mit jedem Meter wird Hoffnung möglich und bringt Hilfe ein Stück näher zu jenen, die diese Hilfe dringend brauchen. In Wien, Österreich und darüber hinaus.“

Die GTVS Krottenbachstraße und die VS Neustift am Walde sind organisatorisch verbunden – letztere ist die kleinste Schule Wiens. Die Schule nimmt heuer bereits zum 8. Mal am LaufWunder teil und hat dabei eine besondere Geschichte: Sie hat als einzige Schule österreichweit im Herbst 2020 ein LaufWunder durchgeführt. Schulleiterin Karin Hillerbrand freut sich: „Das LaufWunder ist für unsere Schüler*innen jedes Jahr ein Highlight. Umso schöner ist es, dass auch heuer wieder so viele Kinder aus unserer Schule mitlaufen und ein Zeichen setzen. Für die Schüler*innen ist es nicht nur eine Veranstaltung voller Spaß und Sport, sondern sie nehmen sich auch mit, dass es Menschen gibt, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Kombination macht das LaufWunder der youngCaritas für uns ganz besonders wertvoll.“

Jede Runde zählt: Kinder zeigen, was Solidarität bedeutet

Für viele Kinder und Jugendliche ist das LaufWunder eine der ersten Auseinandersetzungen mit sozialen Themen und sozialem Engagement. Sie lernen außerdem, dass das eigene Handeln einen konkreten Unterschied machen kann. Es geht dabei nicht um Bestzeiten, sondern um das gemeinsame Ziel: zu helfen. Die Schüler*innen werden vorab über die Hilfsprojekte, die mit dem LaufWunder unterstützt werden, informiert und suchen im Vorfeld Unterstützer*innen – etwa aus der Familie oder der Nachbarschaft –, die pro gelaufene Runde einen Beitrag spenden. So wird Bewegung zu konkreter Unterstützung. Je mehr gelaufen wird, desto mehr Hilfe kommt dort an, wo sie dringend gebraucht wird. Im vergangenen Jahr wurden durch diesen Einsatz mehr als 210.500 Euro an Spenden ermöglicht.

Laufveranstaltungen im Rahmen des LaufWunders finden noch bis Oktober 2026 statt. Räumlich sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt: Gelaufen werden kann am Sportplatz, in einem Park, im Turnsaal oder um einen Häuserblock. Interessierte Schulen können sich noch anmelden unter https://wien.youngcaritas.at/laufwunder

Ermöglicht wird das youngCaritas LaufWunder österreichweit mit finanzieller Unterstützung der Erste Bank und Sparkassen.

Über die youngCaritas

Die youngCaritas ist die Jugendplattform der Caritas und richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für soziale Themen interessieren und engagieren möchten. Mit kostenlosen Workshops zu sozialen Themen, Aktionen und Projekten schafft sie Möglichkeiten, sich einzubringen und konkrete Hilfe zu leisten.