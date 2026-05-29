Exportpreis 2026 für vier exzellente Unternehmen der Sparte Information & Consulting

Wien (OTS) -

Über im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Exportchampions freut sich Markus Roth, Obmann der Bundessparte Information & Consulting der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Denn im Rahmen der feierlichen Exporters‘ Nite im Haus der österreichischen Wirtschaft, der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien, wurden die Preisträger des Exportpreises 2026 geehrt. Zudem wurde auch heuer wieder der Global Player Award vergeben, der an Unternehmen geht, die durch ihre Vorbildwirkung innerhalb ihrer Branche sowie ihre starke Position im internationalen Wettbewerb überzeugen.

Die WKÖ-Bundessparte Information und Consulting hat vier Unternehmen ausgezeichnet. „Diese Exportchampions zeigen mit Innovationskraft, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigen Geschäftsmodellen eindrucksvoll, wie gefragt und erfolgreich wissensbasierte Dienstleistungen und Technologien aus Österreich weltweit sind“, so Bundesspartenobmann Markus Roth.

Gold für modellbasierte Hightech-Entwicklung aus Wien

Der Exportpreis in Gold ging an die LieberLieber Software GmbH aus Wien. Der international führende Spezialist für modellbasierte Software- und Systementwicklung sorgt dafür, dass sicherheitskritische Technologien – von Autos bis hin zu Energie- oder Verteidigungssystemen – zuverlässig funktionieren. Die Software macht jede Änderung transparent und verhindert, dass gefährliche Fehler unbemerkt bleiben. So unterstützt LieberLieber Software dabei, die Komplexität moderner Systeme beherrschbar zu machen. Mit Exportquoten von über 90 Prozent zählt das Unternehmen zu den international erfolgreichsten Spezialisten für Software-Engineering Österreichs.

Silber: MEISTERDRUCKE Wolfgang Kanduth mit Museumsqualität aus Kärnten

Mit dem Exportpreis in Silber wurde Wolfgang Kanduth und sein Unternehmen MEISTERDRUCKE ausgezeichnet. Die Kunstdruckmanufaktur wird weltweit für ihre Kunstreproduktionen in kompromissloser Museumsqualität geschätzt. Sie verbindet modernste Drucktechnologie mit sorgfältiger Handarbeit und setzt damit international Maßstäbe. Museen, Sammler:innen und Kunstkenner:innen aus Europa sowie zunehmend aus Fernmärkten wie Japan, Singapur, Australien und Kanada vertrauen auf die reproduzierbare Premiumqualität aus Kärnten. Mit einem Exportanteil von 90 Prozent zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie erfolgreich österreichische Handwerkskunst global sein kann.

Bronze: NWT (New Water Technology) OG, ein Hidden Champion aus Österreich

Mit dem Exportpreis in Bronze wurden die Leistungen der NWT (New Water Technology) OG aus Salzburg gewürdigt. Das Ingenieurbüro für Wasser- und Energietechnik verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung und unterstützt weltweit Projekte zur nachhaltigen Wasser- und Abwasseraufbereitung – von Machbarkeitsstudien über Simulationen bis hin zur Planung großer Anlagen. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung an internationalen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten in Ländern wie Georgien, Indonesien, Jordanien, Ägypten oder Vietnam. Mit einem Exportanteil von 99 Prozent zählt NWT zu den Hidden Champions der österreichischen Ingenieursdienstleistungen.

Frequentis gewinnt Global Player Award

Zusätzliche internationale Bedeutung erhält der Exportpreis 2026 durch die Auszeichnung von Frequentis mit dem Global Player Award. Das Wiener Hightech-Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Anwendungen – insbesondere in der Luftfahrt und Flugsicherung. Frequentis-Technologien tragen weltweit dazu bei, den Flugverkehr sicher und zuverlässig zu steuern. Mit seiner starken internationalen Präsenz und einem hohen Exportanteil steht Frequentis exemplarisch für die technologische Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen.

Starker Auftritt der wissensbasierten Dienstleistungswirtschaft beim Exportportpreis 2026

„Nicht nur aber insbesondere die ausgezeichneten Unternehmen zeigen, wie inhaltlich breit aufgestellt und leistungsfähig die Unternehmen der Sparte Information & Consulting sind: Die Bandbreite der wissensbasierten Dienstleistungswirtschaft reicht von Hightech-Software, nachhaltiger Wassertechnik und Premium-Kunstdrucken bis hin zu sicherheitskritischen Kommunikationssystemen und vielem anderen mehr. Sie alle tragen dazu bei, Österreichs Position als Exportnation weiter zu stärken“, so Markus Roth abschließend. (PWK253/JHR)