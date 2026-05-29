Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

Wien (OTS) -

Nach dem äußerst erfolgreichen Bachelor Professional Tax Management, der seit Herbst 2023 angeboten wird, lancieren die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) und die HCW (Hochschule Campus Wien) nun ein innovatives Master-Studienangebot: Exakt auf den Bedarf der Steuerberatungsbranche zugeschnitten startet im September 2026 der Master Professional (MPr) Tax Consulting. Der Fokus liegt klar auf den Anforderungen der Steuerberatung und verbindet wissenschaftliche Expertise mit unmittelbarer Anwendbarkeit in der Praxis. ASW und HCW reagieren damit auch auf den Fachkräftemangel, der auch für die Wirtschaftstreuhandbranche spürbar ist. ASW-Geschäftsführer Georg Klenner: „Das konsekutive Masterprogramm baut gezielt auf den erfolgreichen Bachelor Professional auf und schafft eine moderne, durchgängige Ausbildung für angehende Steuerberater:innen: praxisnah, wissenschaftlich fundiert und optimal mit dem Berufsalltag vereinbar.“

Optimale Vorbereitung auf Fachprüfungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Ein weiterer Pluspunkt des neuen Angebotes: „Der Master bietet eine hochwertige Vorbereitung auf die Fachprüfungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gemäß WTBG 2017. Bereits im ersten Semester absolvieren Studierende an der ASW die Fachgebiete Rechnungslegung und BWL und stärken damit gezielt ihre Kompetenz für die berufliche Praxis. Lehrende aus Steuerberatung, Anwaltschaft, Finanzverwaltung und Gerichtsbarkeit sorgen dabei für unterschiedliche Perspektiven und einen besonders hohen Praxisbezug“, so Klenner.

Nächste Generation von Steuerstrateg:innen

Studiengangsleiter Friedrich Stanzel (HCW) hebt hervor, dass das neue Studienangebot die nächste Generation von Steuerstrateg:innen ausbilde, die fachliche Exzellenz mit visionärem Handeln verbinden: „Studierende erwerben nicht nur das theoretische Handwerkszeug, sondern entwickeln eine strategische Denkweise. Sie lernen, steuerliche Daten als Grundlage für fundierte unternehmerische Entscheidungen zu interpretieren. Damit werden sie zu Gestalter:innen, die auf der Basis des Steuer- und Gesellschaftsrechts aktiv an der digitalen Transformation der Branche mitwirken und innovative Beratungsansätze entwickeln, die über die reine Compliance hinausgehen.“

FH-Professorin und Steuerberaterin Bianca Wöhrer ergänzt: „Die Studieninhalte sind top-aktuell, praxisnah und werden laufend an gesetzliche Neuerungen und Branchentrends angepasst – von nationalem und internationalem Steuerrecht über Digitalisierung bis hin zu aktuellen Beratungs- und Compliance-Themen.“ Wöhrer weiter: „Ein besonderes Plus ist die sehr gute Studierbarkeit neben dem Beruf: Die zeitliche Organisation der Lehrveranstaltungen ist auf berufstätige Studierende abgestimmt und ermöglicht eine ideale Vereinbarkeit von Studium und Praxis.“

KSW unterstützt Studienangebot mit Stipendien

Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen unterstützt von Beginn an die innovativen Studienangebote der ASW und der HCW mit Stipendien. Für das neue Master-Programm stehen der ersten Kohorte insgesamt zehn Stipendien im Wert von je EUR 7.350,- zur Verfügung. Für das berufsspezifische Bachelor-Programm zahlte die KSW seit dem Studienjahr 2023/24 bereits Stipendien in der Höhe von EUR 318.500,- für Bachelor Professional Studierende aus.

KSW-Präsident Philipp Rath: „Die Studienangebote Bachelor Professional Tax Management und Master Professional Tax Consulting tragen maßgeblich dazu bei, dass die nächste Generation an Steuerexpertinnen und -experten top ausgebildet ins Berufsleben eintritt und für die vielfältigen Herausforderungen, etwa durch künstliche Intelligenz, gewappnet ist. Gleichzeitig bieten die Studiengänge absolute Praxisnähe: Wer diese Abschlüsse macht, ist sofort bereit für das Berufsleben, aber auch bestens vorbereitet für die Fachprüfung, um Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in zu werden. Dieses Studienprogramm zu fördern ist daher für uns mehr als ein Beitrag zur Ausbildung: Es ist ein Investment in die Zukunft und Qualität unseres Berufsstandes.“

Fact Box Master Professional (MPr) Tax Consulting