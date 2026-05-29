FCG/GPA: Betriebsrätinnen und Betriebsräte als menschlicher Faktor beim Thema KI

Österreich (OTS) -

Im Zuge der 37. Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa trafen sich rund 80 Gewerkschafter:innen aus 20 verschiedenen Ländern von 27.-29. Mai in Vilnius/Litauen. Das Thema „Künstliche Intelligenz“ wurde unter dem Titel „Konfrontation oder Synergie? Der Mensch und die künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz“ behandelt.

Generalsekretär der Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen im ÖGB Michael Schediwy-Klusek betonte, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte der menschliche Faktor beim Thema KI seien. „Wir können und wollen nichts verhindern, aber wir müssen bei dem Thema mitgestalten“, sind sich Gertraud Kreiml, stv. Bundesgeschäftsführerin der FCG/GPA und Gerald Silbernagl, Betriebsratsvorsitzender der Mondi Neusiedler einig.

Silbernagl betont die Notwendigkeit und Wichtigkeit von KI für Betriebsrät:innen und dass sie von Expert:innen aus der Gewerkschaftsbewegung zum Thema KI sehr gut unterstützt werden. „Dieses Thema hält rasend schnell Einzug in die Unternehmen. Wir müssen besser heute als morgen darauf achten, dass die Arbeitnehmer:innen unterstützt und geschützt werden“, so Silbernagl.

Europa muss selbstbewusster werden

Für uns Christliche Gewerkschafter:innen ist es unausweichlich, dass diese großen Veränderungen mit den Menschen gemeinsam gestaltet und für die Menschen sein müssen. „Die KI beeinflusst all unsere Werte wie etwa die Demokratie, die Würde des Menschen oder die Freiheit. Sie ist letztendlich eine Verteilungs- und Machtfrage. KI ist dazu da den Menschen zu helfen und nicht die Arbeitsplätze wegzurationalisieren“, so Kreiml.

Christian Sagartz, ehemaliger Abgeordneter im Europäischen Parlament betonte, dass Europa selbstbewusster werden müsse. Es gehe darum, sich stärker gegenüber den Techgiganten des Silicon Valley zu positionieren. Diese investieren gigantische Summen in KI-Rechenzentren. Beobachter sprechen von rund 725 Milliarden Euro im Jahr 2026. Und diese Rechenzentren brauchen Energie – sehr viel Energie. In Irland verbrauchen Rechenzentren über 20 Prozent des nationalen Stroms. Für das kleine Land ein großes Problem.

KI ist durch die Frage, ob sie den Menschen mündiger oder unmündiger mache, auch eine soziale Frage geworden. Es wird wesentlich sein, sich an den Leitspruch der Aufklärung zu erinnern, nämlich: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Auch und vor allem bei den drängenden Fragen in Bezug auf die Künstliche Intelligenz“, betonen die beiden Gewerkschafter abschließend.