Exportpreis 2026: Innovative Exportchampions aus dem Gewerbe und Handwerk

Wien (OTS) -

Die Exportpreise 2026 im Gewerbe und Handwerk gehen in die Bundesländer Kärnten sowie zwei Mal nach Vorarlberg.

Gold sichert sich die mechatronic systemtechnik gmbh aus Kärnten: Das 1998 gegründete Unternehmen ist Teil des Accuron Industrial Technologies-Konzerns und erzielte zuletzt mit 148 Mitarbeitenden mehr als 33 Mio. Euro Gesamtumsatz. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet Systemlösungen für die Halbleiterindustrie, die die Ausschussraten minimieren, und kommt von Österreich aus auf 91 Prozent Exportanteil – mit Hauptmärkten in Taiwan, China, Singapur, Malaysia, aber auch Deutschland, Philippinen oder USA.

Silber holt die HENN Industrial Group GmbH & Co KG aus Dornbirn. Das eigentümergeführte Unternehmen konnte im abgelaufenen Jahr mit 124 Mitarbeitenden mehr als 94 Mio. Euro Gesamtumsatz erzielen. Der Anbieter von High-Tech-Kupplungen – etwa für emissionsfreie Mobilität - kommt auf 99 Prozent Exportanteil, vor allem nach Korea, China, Mexiko, Deutschland und in die USA.

Bronze geht an die htw molds gmbh: Das eigentümergeführte Unternehmen mit Standort in Nüziders kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Spritzgussformen und Verschluss-Systeme bauen und erreichte zuletzt mit 36 Mitarbeitenden rund 6 Mio. Euro Gesamtumsatz in Österreich. Die Exporte in mehr als 50 Länder weltweit erreichen einen Anteil von 95 Prozent. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Österreich und ist mit Energierückgewinnung, Photovoltaik und Hallenkühlung über das Grundwasser besonders energieeffizient ausgerichtet.

Die Auszeichnungen wurden am Donnerstag, 28. Mai 2026 im Rahmen der Exporters‘ Nite 26 in der Wirtschaftskammer Österreich vergeben.

„Herzlichen Glückwunsch den Exportpreisträgern 2026: Sie leben vor, wie aus dem Gewerbe und Handwerk in Österreich echte Global Player wachsen können“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich: „Mit innovativen Produkten lassen sich auch unter schwierigen Marktbedingungen weltweite Erfolge erzielen. Und, das ist besonders erfreulich, sogar mit nachhaltiger und energieeffizienter Produktion ‚Made in Austria‘!“ (PWK247/HSP)