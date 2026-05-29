WKÖ-Menz: „Exportpreis 2026 für Industriebetriebe holt die Besten der Besten vor den Vorhang“

Wien (OTS) -

Die Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gratuliert den Preisträgern des Exportpreises 2026 in der Kategorie „Industrie”. In diesem Jahr wird die KEBA Group AG aus Oberösterreich mit dem Exportpreis der Kategorie Industrie in Gold ausgezeichnet. Silber geht an die die Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. aus der Steiermark, Bronze geht an die Zauner Anlagentechnik GmbH aus Oberösterreich. „Die Auszeichnung holt die Besten der Besten vor den Vorhang. Unsere Industrieunternehmen zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreich Industrieprodukte ‚Made in Austria‘ auf internationalen Märkten sind“, so Obmann Sigi Menz. „Die konsequente Internationalisierung österreichischer Industrieunternehmen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Innovationen global zu positionieren und Wertschöpfung nachhaltig abzusichern.“

Industrieprodukte „Made in Austria“ nach wie vor weltweit gefragt

Die drei ausgezeichneten österreichischen Unternehmen stehen für Innovationskraft, technologische Spitzenleistungen und hohe Wettbewerbsfähigkeit:

Das international tätige Technologieunternehmen KEBA mit Hauptsitz in Linz entwickelt und produziert seit 1968 Automatisierungslösungen aus Hard- und Software für Maschinen und Roboter, Übergabesysteme sowie Energieanwendungen. Mit 28 Standorten in 16 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika sowie neuerdings auch in Indien ist das Unternehmen geografisch breit aufgestellt.

Der Sandvik-Standort in Zeltweg in der Steiermark entwickelt und produziert Vortriebs- und Gewinnungsmaschinen und blickt auf eine 175-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Neben dem Produktionsstandort ist Zeltweg auch das weltweite Kompetenzzentrum des internationalen Sandvik-Konzerns für die Entwicklung, das Engineering und die Produktion von Maschinen zur Gesteinsbearbeitung sowie von mobilen Förderbandsystemen.

Die Zauner Anlagentechnik GmbH mit Sitz in Wallern an der Trattnach (Oberösterreich) ist Teil der familiengeführten Zauner Group. Das Unternehmen ist auf international anspruchsvolle Industrie- und Anlagenbauprojekte spezialisiert und hat sich als europäischer Partner mit komplexen Industrieprojekten in Zukunftsbranchen wie Life Science, Halbleiterfertigung und Green Technology etabliert.

Innovation und Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktoren

Alle drei Unternehmen investieren konsequent in nachhaltige Prozesse, Ressourceneffizienz und internationale Vernetzung. Gleichzeitig sichern sie ihre globale Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Engineering-Kompetenz und Innovationskraft. „Die ausgezeichneten Industriebetriebe verbinden technologische Exzellenz mit nachhaltigem Wirtschaften und einer langfristigen internationalen Ausrichtung. Das stärkt den Industriestandort Österreich“, so WKÖ-Bundesspartenobmann Menz. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind erfolgreiche Exporte ein wichtiger Wachstumsmotor für Österreich. Die Preisträger zeigen, wie Qualität, Innovation und internationale Partnerschaften langfristigen Erfolg ermöglichen“, unterstreicht er. (PWK246/JHR)