WKÖ-Exportpreis 2026: Top-Leistungen österreichischer Exportunternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld

Wien (OTS) -

Geopolitische Spannungen, steigender Wettbewerbsdruck und zunehmende Handelsbarrieren stellen die internationale Wirtschaft vor enorme Herausforderungen. Umso bemerkenswerter sind die Leistungen österreichischer Exportbetriebe, die sich täglich auf den Weltmärkten behaupten und mit Innovationskraft, hoher Qualität sowie unternehmerischem Weitblick weltweit erfolgreich agieren.

Rund 64.300 heimische Unternehmen exportierten im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 281 Milliarden Euro. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu Beschäftigung und Wohlstand in Österreich.

„Österreichische Unternehmen beweisen trotz äußerst anspruchsvoller Rahmenbedingungen weltweit jeden Tag ihre Leistungsfähigkeit und hohe Qualität. Mit dem Exportpreis holen wir diese beeindruckenden Erfolge vor den Vorhang und zeichnen Betriebe aus, die mit Mut und Engagement neue Märkte erschließen und internationale Chancen nutzen. Gleichzeitig steht die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ den Unternehmen mit ihrem weltweiten Netzwerk und umfassendem Know-how als verlässliche Partnerin zur Seite“, betont WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

„Der Exportpreis 2026 zeigt eindrucksvoll: Österreich ist eine Exportnation – und das in allen Bundesländern. Egal ob Industrie, Gewerbe, Handel, Tourismus, Transport oder digitale Dienstleistungen: Unsere Unternehmen behaupten sich trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen erfolgreich auf den internationalen Märkten. Sie stehen für Innovation, Qualität und unternehmerischen Mut und sichern damit Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand in Österreich. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen wir genau diese Betriebe, die neue Märkte erschließen, Chancen nutzen und Österreich international stark positionieren“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Mit rund 100 Stützpunkten weltweit unterstützt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ heimische Betriebe entlang ihres gesamten Internationalisierungsprozesses, von der ersten Marktanalyse bis zur erfolgreichen Expansion vor Ort. Die Expertinnen und Experten identifizieren Geschäftspotenziale, bewerten Risiken und begleiten Unternehmen mit praxisnahen Dienstleistungen in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld.

Bereits zum 32. Mal verlieh die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ am 28. Mai im Rahmen der „Exporters’ Nite“ den Exportpreis. Die Auszeichnung spiegelt die Vielfalt und Leistungsstärke der österreichischen Exportwirtschaft wider und fand in der WKÖ statt.

Vergeben wurde der Preis in sechs Hauptkategorien und zwei Sonderkategorien: Gewerbe & Handwerk, Handel, Industrie, Information & Consulting, Tourismus & Freizeitwirtschaft, Transport & Verkehr. Außerdem wurden die besten Start- und Scaleups in der Sonderkategorie „Born Global Champion“ ausgezeichnet.

Mit dem „Global Player Award“ wurde zudem ein Unternehmen ausgezeichnet, das durch seine Vorbildwirkung innerhalb seiner Branche sowie seine starke Position im internationalen Wettbewerb überzeugt.

Eine unabhängige Expert:innenjury wählte die Preisträger:innen auf Basis der Exporterfolge der vergangenen Jahre aus.

Die Gewinner:innen der Exportpreise 2026:

Kategorie: Gewerbe und Handwerk

Gold: mechatronic systemtechnik GmbH (Kärnten)

Silber: HENN Industrial Group GmbH & Co KG (Vorarlberg)

Bronze: htw molds gmbh (Vorarlberg)

Kategorie: Handel

Gold: AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (Wien)

Silber: CONA Solar GmbH (Oberösterreich)

Bronze: SHERPA Connection Systems GmbH (Steiermark)

Kategorie: Industrie

Gold: KEBA Group AG (Oberösterreich)

Silber: Sandvik Mining and Constructions G.m.b.H. (Steiermark)

Bronze: Zauner Anlagentechnik GmbH (Oberösterreich)

Kategorie: Information und Consulting

Gold: LieberLieber Software GmbH (Wien)

Silber: Ing. Wolfgang Kanduth, Meisterdrucke (Kärnten)

Bronze: NWT OG (Salzburg)

Kategorie: Tourismus und Freizeitwirtschaft

Gold: Hotel Stefanie (Wien)

Silber: Benediktinerstift Melk (Niederösterreich)

Bronze: Mavie Med Privatkliniken GmbH (Wien)

Kategorie: Transport und Verkehr

Gold: UnitCargo Speditionsges.m.b.H. (Wien)

Silber: Trawöger Transport GmbH (Oberösterreich)

Bronze: Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG (Steiermark)

Kategorie: Global Player Award

Gold: Frequentis AG (Wien)

Kategorie: Born Global Champion

Gold: NovoArc GmbH

Silber: CyberACI

Bronze: Dishtracker GmbH

Die Veranstaltung wurde von der Internationalisierungsoffensive go-international unterstützt – einer gemeinsamen Initiative des österreichischen Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich. (PWK245/ST)

Fotos zum kostenlosen Download finden Sie unter: Exporter's Nite | Exportpreis Gewinner | Flickr