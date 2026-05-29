FPÖ – Ecker: „2025 wurden 6,6 Millionen Euro an Pflegegeld unkontrolliert ins Ausland überwiesen!“

Wien (OTS) -

„Während im Land Pflegeplätze fehlen, das Pflegepersonal an der Überlastung leidet, die Angehörigen hohe finanzielle Belastungen stemmen müssen und viele ältere Menschen um die Pflegegeld-Einstufung streiten müssen, werden Jahr für Jahr Millionen an Pflegegeld unkontrolliert ins Ausland exportiert“, kritisierte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker. Laut der aktuellen Beantwortung ihrer Anfrage durch SPÖ-Sozialministerin Schumann wurden nämlich allein 2025 rund 6.632.000 Euro an Pflegegeld an Personen im Ausland überwiesen. So gingen etwa 3,26 Millionen Euro davon nach Deutschland oder 753.000 Euro nach Kroatien. „Dazu kommt noch, dass jegliche transparente Kontrolle von Missbrauchsfällen fehlt. Schumann gibt in ihrer Anfragebeantwortung nämlich zu, dass eine statistische Erfassung derartiger Fälle nicht nach Wohnsitz differenziert erfolge. Es gibt auch keine separaten Verfahren, mit denen der tatsächliche Pflegebedarf bei Beziehern im Ausland überprüft wird. Das ist doch grob fahrlässig, denn hier geht es um das hart erarbeitete Steuergeld der Österreicher!“

Weiters förderte die Anfragebeantwortung zutage, dass 35.492 Pflegegeldbezieher mit Wohnsitz in Österreich zusätzlich eine ausländische Pension oder Rente beziehen: „Auch hier gibt es keine Nennung der Gesamtkosten und offenbar auch keine systematischen Kontrollen“, führte Ecker weiter aus und forderte, dass Steuergeld vorwiegend für die Absicherung der Pflege in Österreich ausgegeben werden müsse: „Wir brauchen jeden einzelnen Euro dafür, um im eigenen Land ein adäquates Pflegesystem sicherzustellen, auf das sich die eigene Bevölkerung im Bedarfsfall verlassen kann, statt unkontrollierter Pflegegeldexporte!“