Arbeitskräftebedarf in der Pflege: ÖIF lud zum 7. Expert/innen-Forum in Wien

Wien (OTS) -

Wie gelingt die nachhaltige Integration ausländischer Pflegekräfte im Arbeitsalltag? Diese Frage stand im Mittelpunkt des 7. Expert/innen-Forums zur Integration von qualifizierten Zuwander/innen und Schlüsselarbeitskräften, das am 28. Mai 2026 im ÖIF-Integrationszentrum Wien stattfand. 40 Expert/innen aus Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Pflege und Integration diskutierten auf Einladung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Integration internationaler Fachkräfte in Österreich. Vertreten waren unter anderem das Bundeskanzleramt (BKA), das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK), das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), das Arbeitsmarktservice (AMS), das Land Kärnten, die Oberösterreichische Gesundheitsholding, die Pflegeorganisation ALTER OÖ sowie 14 weitere Institutionen. Im Fokus standen konkrete Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration – von berufsbegleitendem Deutscherwerb über Anerkennung ausländischer Qualifikationen bis hin zu erfolgreichen Integrations- und Onboarding-Modellen im Pflegebereich.

Ausländische Pflegekräfte: Expert/innen präsentieren Best Practices zur sprachlichen und beruflichen Integration

Ein Schwerpunkt des Forums lag auf der Integration ausländischer Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich. Die oberösterreichische Pflegeorganisation ALTER OÖ stellte mit dem gemeinsam mit dem ÖIF umgesetzten „Sprachkompass Pflege OÖ“ ein Modell zur sprachlichen Unterstützung internationaler Pflegekräfte vor. Das Land Kärnten präsentierte berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Modells „Von der Pflegeassistenz zur Pflegefachassistenz“. Der Verein Tralalobe zeigte ein Projekt zur Qualifizierung ukrainischer Vertriebener für die Heimhilfe. Die Oberösterreichische Gesundheitsholding präsentierte Erfahrungen beim Onboarding internationaler Pflegekräfte aus Indien und zeigte Erfolgsfaktoren für nachhaltige Integration im Arbeitsalltag auf.

Erwerbsverläufe von Zuwander/innen und Berufsanerkennung im Fokus

Im zweiten Teil des Forums standen aktuelle Entwicklungen am österreichischen Arbeitsmarkt sowie die Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Mittelpunkt. Das Forschungsinstitut Synthesis Forschung präsentierte Daten zu Erwerbsverläufen von Drittstaatsangehörigen und EU-Bürger/innen in Österreich. Das European Migration Network (EMN) stellte aktuelle Erkenntnisse zur Arbeitsmarktintegration von Migrant/innen mit Fokus auf qualifikationsadäquate Beschäftigung vor. Das AMS präsentierte mit „Easy Access Austria“ digitale Unterstützungsangebote für internationale Arbeitskräfte. Das BMASGPK und das Bundeskanzleramt informierten über aktuelle Maßnahmen zur Integration internationaler Fachkräfte sowie Entwicklungen in der Berufsanerkennung. Zudem präsentierte das BMFWF Neuerungen in den Bewertungsverfahren von ENIC NARIC.

ÖIF unterstützt ausländische Fachkräfte beim Deutschlernen

Im Rahmen des Forums stellte der ÖIF zudem seine berufsbegleitenden Deutschlernangebote für internationale Fachkräfte vor. Die Angebote unterstützen Zuwander/innen dabei, ihre Deutschkenntnisse orts- und zeitunabhängig zu verbessern. Über das ÖIF-Sprachportal stehen pro Woche mehr als 70 digitale Deutschkurse mit qualifizierten Deutsch-Trainer/innen sowie digitale Selbstlernangebote zur Verfügung – darunter auch berufsspezifische Angebote für Pflege- und Gesundheitsberufe, Tourismus und Lebensmittelhandel.

Über das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte