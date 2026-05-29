Technologien des Miteinanders – Augustin-Verkäufer:innen machen Kunst

Wien (OTS) -

«Technologies of Togetherness» ist ein gemeinschaftsbasiertes Projekt an der Schnittstelle von Performance und Ausstellung, das sich mit kollektivem Schaffen, geteiltem Wissen und gemeinschaftlichen künstlerischen Praktiken auseinandersetzt. Das Projekt vereint zwei kollektive Arbeiten: «An Herbal Narrative», entwickelt von Drága Cardo in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Straßenzeitungsverkäufer:innen des Augustin, und «Where Our Voices Meet», entwickelt von Mihret Kebede in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Schwarze Frauen Community (SFC).

«An Herbal Narrative» entstand aus einer Reihe von Workshops, in denen zwei Super-8-Filme gemeinsam gedreht und unter Verwendung von in Wien wachsenden Pflanzen entwickelt wurden. Der Prozess wurde vom Künstlerduo Drága Cardo in Zusammenarbeit mit Augustin-Straßenverkäufer:innen begleitet. Das Projekt schlägt durch das Sammeln von Pflanzen, das Performen vor der Kamera und das gemeinsame Filmen eine neue Sichtweise und Beziehung zum öffentlichen Raum vor. Die Ausstellung fungiert als Labor, um sowohl chemische Prozesse als auch neue und unerwartete Formen des Miteinanders zu erforschen.

«Where Our Voices Meet» ist eine kollektive Poesie-Performance, die aus einem gemeinsamen Prozess des Schreibens, Zuhörens und Austauschs entsteht. Ausgehend von der von Audre Lorde formulierten Erkenntnis, dass Poesie kein Luxus ist, vereint das Werk Stimmen, die von unterschiedlichen Sprachen, Erinnerungen und Lebenserfahrungen geprägt sind. Durch Spoken Word, Rhythmus und Momente der Stille verweben die Teilnehmenden individuelle und kollektive Erzählungen. Diese gemeinschaftliche Reise ist eine lebenswichtige Erkundung dessen, wie wir einander zuhören; hier finden wir den Mut zu sprechen, Raum zu schaffen und zu existieren.



Über die Künstler:innen und Kollektive:

· Drága Cardo ist ein Künstler:innenduo aus Bilbao und Wien.

· Mihret Kebede ist eine multidisziplinäre Künstlerin und Dichterin.

· Die Straßenzeitung Augustin ist seit drei Jahrzehnten eine kritische Stimme gegen soziale Ungerechtigkeit.

· Die Schwarze Frauen Community (SFC) ist eine Basisorganisation, die schwarze Frauen, Jugendliche und Familien in der gesamten afrikanischen Diaspora unterstützt.



Dieses Programm wurde von den VBKÖ-Mitgliedern Susana Ojeda und Mzamo Nondlwana organisiert.

Technologies of Togetherness

Eine kollaborative Performance und Vernissage der Ausstellung «Technologies of Togetherness» von Drága Cardo und Mihret Kebede mit Verkäufer:innen des Augustin und Mitgliedern der Schwarze Frauen Community.

Datum: 30.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: VBKÖ – Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs

Maysedergasse 2/28 (4. Stock)

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.vbkoe.org/en/technologies-of-togetherness/