FEEI: KV-Abschluss in Elektro- und Elektronikindustrie geschafft – IST-Erhöhung 1,85 % plus 22 Euro

Wien (OTS) -

Nach der heutigen fünften KV-Verhandlungsrunde gibt es eine Einigung in der Elektro- und Elektronikindustrie: Die Ist-Löhne und -Gehälter steigen rückwirkend mit 1. Mai 2026 um 1,85 Prozent plus einem Sockel von 22 Euro, die Grundstufe der KV-Löhne und -Gehälter um 3,00 Prozent.

Erhöht werden weiters die Schichtzulagen: Die Zulage für die zweite Schicht wird gleichmäßig über drei Jahre um insgesamt 47 Cent angehoben, die Zulage für die dritte Schicht wird binnen zwei Jahren gleichmäßig um insgesamt 34 Cent erhöht.

Gute Lösung für beide Seiten

„Unser vorrangiges Ziel war es, in diesen durch geopolitische Verschiebungen, regulatorische Unsicherheiten und technologische Disruption wirtschaftlich herausfordernden Zeiten heuer deutlich unter der rollierenden Inflation abzuschließen – das ist uns gelungen. Der Fokus ist klar auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit gelegt, die gerade für die exportstarke Elektro- und Elektronikindustrie essenziell ist“, sagt FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun.

Änderungen im Rahmenrecht

Das Ergebnis der KV-Verhandlungen betrifft auch Änderungen im Rahmenrecht. Eltern von Kindern mit Behinderung erhalten eine zusätzliche Pflegefreistellung von einer Woche jährlich.

Die Verhandlungsparteien einigten sich auf die Einführung von Gesundheitstagen unter Berücksichtigung betrieblicher Maßnahmen: Ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Mindestalter von 40 Jahren erhalten Beschäftigte einen Gesundheitstag. Zwei Gesundheitstage stehen Personen ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Mindestalter von 45 Jahren zu. Bei 20 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Mindestalter von 50 Jahren sind drei Gesundheitstage jährlich vorgesehen. Bei Erreichen der 6. Urlaubswoche entfällt der Anspruch auf diese Gesundheitstage.

Die Verhandlungsergebnisse betreffen rund 60.000 Beschäftigte.