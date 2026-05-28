PRO-GE/GPA - Abschluss in der Elektro- und Elektronikindustrie: KV-Erhöhung +3 %, Ist-Erhöhung bis zu + 2,7 %

Wien (OTS) -

Am 28. Mai wurden die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie fortgeführt. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA konnten in der fünften Verhandlungsrunde ein Gesamtpaket mit dauerhaften Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie rahmenrechtlichen Verbesserungen erreichen. Für den dritten KV-Abschluss in der heurigen industriellen Frühjahrslohnrunde waren insgesamt zwölf Verhandlungswochen, Betriebsversammlungen und Streikbeschlüsse notwendig.

„Es stand Spitz auf Knopf. Bis zuletzt boten die Arbeitgeber nur eine Mini-Erhöhung von einem Prozent an und erst heute kam endlich Bewegung in die Verhandlung. Mit Betriebsversammlungen, Solidarität und Streikentschlossenheit mussten sich die Belegschaften den Respekt und die Wertschätzung erst erkämpfen“, sagen Chefverhandler Reinhold Binder (Gewerkschaft PRO-GE) und Chefverhandlerin Eva Scherz (Gewerkschaft GPA).

Rückwirkend mit 1. Mai 2026 steigen die Mindestlöhne und Mindestgehälter sowie Lehrlingseinkommen um 3 Prozent. Die kollektivvertraglichen Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden ebenso um 3 Prozent erhöht. Die Zulagen für die zweite Schicht und für die dritte Schicht werden in Etappen auf 1,50 Euro pro Stunde bzw. auf 4 Euro pro Stunde und damit weit überdurchschnittlich angehoben.

Die Ist-Einkommen werden um 1,85 Prozent plus 22 Euro erhöht. Damit steigen die Löhne und Gehälter um bis zu 2,7 Prozent.

Zusätzlich wurde die Einführung von Gesundheitstagen für Arbeitnehmer:innen über 40 Jahren bzw. nach 20-jähriger Dienstzeit erreicht. Auch eine zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung konnte vereinbart werden.

“Das Gesamtpaket mit nachhaltigen Erhöhungen bei Löhnen, Gehältern, Zulagen, Aufwandsentschädigungen, mit mehr Geld für belastende Schichtarbeitszeiten sowie mit mehr Freizeitanspruch für Beschäftigte ab dem 40. Lebensjahr sind der gemeinsame Erfolg der Betriebsrät:innen und Beschäftigten”, sagen Binder und Scherz.

Der Abschluss im Detail:

- KV-Lohn/-Gehalt: + 3 Prozent

- Neuer Mindestlohn/Neues Mindestgehalt: 2.553,12 Euro

- Ist-Lohn/-Gehalt: + 1,85 Prozent plus 22 Euro

- Lehrlinge: + 3 Prozent

- Zulagen: + 3 Prozent

- Zulage 2. Schicht steigt in 3 Etappen bis 2028 auf 1,50 Euro pro Stunde

- Zulage 3. Schicht steigt in 2 Etappen bis 2027 auf 4 Euro pro Stunde

- Reiseaufwandsentschädigungen: + 3 Prozent

- Freizeitoption: Die Ist-Erhöhung kann in zusätzliche Freizeit umgewandelt werden

Geltungstermin: 1. Mai 2026

Laufzeit: 12 Monate



