SPÖ-Köllner zum Sportausschuss: „Bewegte Kinder sind gesunde Kinder und gesunde Kinder sind glückliche Kinder“

Wien (OTS) -

Im heutigen Sportausschuss des Nationalrats standen zentrale Zukunftsfragen des österreichischen Sports im Mittelpunkt. SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner betonte dabei besonders die tägliche Bewegungseinheit für Kinder: „Bewegte Kinder sind gesunde Kinder und gesunde Kinder sind glückliche Kinder. Wir wollen unsere Kinder früh für Bewegung und Sport begeistern. Das stärkt Gesundheit und sozialen Zusammenhalt.“ ****

Auch in budgetär herausfordernden Zeiten sei es wichtig, einen klaren Fokus auf Kinder und Jugendliche und das Erfolgsprojekt Tägliche Bewegungseinheit gemeinsam mit dem Bildungs- und Gesundheitsbereich langfristig abzusichern und weiterzuentwickeln. Im Ausschuss wurde zudem diskutiert, wie mehr Kinder und Jugendliche dauerhaft für Sportvereine und den organisierten Nachwuchsbereich gewonnen werden können. Köllner hob dabei die zentrale Rolle von Vereinen, Trainer:innen und Ehrenamtlichen und die Schlüsselrolle des Spitzensports für den Nachwuchssport hervor.

Eine klare Absage erteilte Köllner jeder Normalisierung von Doping, etwa im Zusammenhang mit den „Enhanced Games“, die gerade in den USA stattgefunden haben. Köllner verwies dabei auch auf die Haltung der NADA Austria. „Sport basiert auf Fairness, Regeln und gleichen Chancen – nicht auf gesundheitsschädigenden Substanzen“, so Köllner.

Abschließend verwies Köllner auf die laufenden Arbeiten an einer umfassenden Safe-Sport-Offensive: „Sport muss sicher, sauber und gerecht ausgetragen werden. Mit der Safe-Sport-Offensive wollen wir Integrität und Prävention stärken, klare Standards schaffen und gleichzeitig Sportverbände sowie Vereine in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützen und entlasten“, so Köllner. (Schluss) mf/lw