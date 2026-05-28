Süße Offensive im österreichischen Spitzenfußball: hitschies und die Österreichische Bundesliga bringen „Team Edition“ in Rot-Weiß-Rot

Wien (OTS) -

Wenn viraler Hype auf pure Stadion-Leidenschaft trifft, kann man das getrost als echten Volltreffer bezeichnen: Kult-Süsswarenhersteller hitschies und die Österreichische Fußball-Bundesliga bringen mit einer limitierten „Team Edition“ ab sofort die süßeste Offensive Österreichs auf den Markt. Damit gelingt den Drachenzungen-Machern aus Deutschland der zweite Coup auf österreichischem Fußballrasen: Erst vor wenigen Wochen wurde eine Kooperation mit dem ÖFB gelauncht. Hitschler tritt seither als offizieller Candy-Partner das Fußballnationalteams auf (mehr dazu HIER).

Rot-Weiß-Rot eint alle Farben

In der heimischen Bundesliga hat jeder Klub seine eigene Identität, seine treuen Fans und seine ganz eigenen Vereinsfarben. Doch abseits der 90 Minuten auf dem Platz eint alle Klubs und ihre Fans eine große gemeinsame Basis: der österreichische Spitzenfußball und die Nationalfarben. Genau dieses verbindende Gefühl bringt die neue hitschies „Team Edition“ zum Ausdruck. Die exklusive Mischung verzichtet bewusst auf Vereinsrivalitäten und erstrahlt für alle Fans einheitlich in den stolzen Nationalfarben Rot-Weiß-Rot.

Süßes Rezept für große Erfolge

An der Rezeptur der Kult-Kaubonbons wurde für die Sonderedition bewusst nichts verändert – denn Gutes bleibt gut. Seit Generationen bringt hitschies auf diese bewährte Weise Fröhlichkeit und Leichtigkeit ins Leben der Menschen. Diese positive Energie und die pure Lebensfreude sind bekanntlich auch im Spitzensport das beste Rezept für große Erfolge – sowohl für die Spieler auf dem Rasen als auch für die Fans auf den Rängen.

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschler International: „Beim Fußball wie beim Naschen geht es vor allem um eines: geteilte Lebensfreude und emotionale Momente. Unsere ‚Team Edition‘ liefert nun eine süße Offensive für besonders viel Fröhlichkeit – auf dem Platz und auf den Rängen. Schließlich ist es bei hitschies unser tägliches Ziel, den Friends ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit dieser Partnerschaft tun wir das auf eine wunderbar sportliche Art.“

Strategischer Volltreffer

Auch vonseiten der Bundesliga blickt man voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit, die mit Start der neuen Saison auch auf den Social-Media-Kanälen insbesondere die junge Generation noch stärker an den heimischen Fußball binden soll.

Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Fußball-Bundesliga: „Die Bundesliga steht für Innovation, Emotion und Zusammenhalt. hitschies versteht es wie kaum eine andere Marke, junge Menschen digital und emotional zu begeistern. Dass die 'Team Edition' uns alle in Rot-Weiß-Rot eint, ist ein starkes Zeichen für den österreichischen Fußball. Und wenn man so will: ein perfektes Match!“

Verfügbarkeit und Kampagnenstart

Die limitierte hitschies Bundesliga „Team Edition“ ist ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel (u.a. bei SPAR, BILLA, HOFER) sowie im offiziellen hitschies-Onlineshop erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Begleitet wird der Produktlaunch von einer reichweitenstarken Kampagne auf TikTok und Instagram sowie einer Sampling-Aktion im Rahmen des Testspiels der österreichischen Nationalmannschaft gegen Tunesien am 1. Juni 2026 vor dem Ernst Happel Stadion in Wien.

Über hitschler International GmbH

Die hitschler International GmbH mit Sitz in Hürth ist ein führender deutscher Süsswaren-Hersteller. Gegründet 1929, steht das Familienunternehmen für Qualität, Innovation und Vielfalt. Zum Sortiment gehören Kaubonbons, Fruchtgummi, und vegane Süsswaren, die mittlerweile im breiten Handel in Österreich erhältlich sind. Seit November 2017 führt Philip Hitschler-Becker das Familienunternehmen in vierter Generation, nun gemeinsam mit seinen Geschwistern Julia und Nicolas. Er hat die Marke über die Social-Media-Kanäle @philip_hitschler und @hitschies.official erfolgreich für eine junge Zielgruppe geöffnet und einen darauf zugeschnittenen Marken Relaunch mit dem neuen Claim „Nasch dein Ding.“ etabliert.

Über die Österreichische Fußball-Bundesliga

Die Österreichische Fußball-Bundesliga (ÖFBL) ist mit ihren beiden Spielklassen und ihren Klubs ganzjährig, österreichweit sowie über die Grenzen hinaus in allen Mediengattungen präsent. Als wirtschaftlicher Motor und gesellschaftlicher Impulsgeber verbinden wir professionellen Spitzensport mit nachhaltiger Entwicklung und echter Partnerschaft. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir Werte, die über das Spielfeld hinausreichen. Wir gestalten die Zukunft des Fußballs – und leisten dabei einen aktiven Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft.