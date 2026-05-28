WKÖ-Trefelik: „EU setzt mit 200-Millionen-Strafe für Temu wichtigen Schritt für mehr Fairness im Handel“

Wien (OTS) -

„Es ist erfreulich, dass die EU-Kommission nun entschlossen handelt und damit einen wichtigen Schritt für mehr Fairness und gleiche Wettbewerbsbedingungen im europäischen Handel setzt“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den heutigen Beschluss der Europäischen Kommission, eine Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro über die Plattform Temu zu verhängen. „Damit zeigt sich, dass man die zahlreichen Warnungen und Appelle von uns sowie auch anderer europäischer Handelsvertretungen gehört hat und die EU nun ins Tun kommt“, so Trefelik.

Die Strafe der EU-Kommission wird aufgrund von Verstößen gegen die Vorgaben zur Risikobewertung verhängt. Konkret habe Temu verabsäumt, die systemischen Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung illegaler Produkte auf seiner Plattform sowie die daraus resultierenden Schäden für Verbraucher:innen in der Europäischen Union sorgfältig zu ermitteln, zu analysieren und zu bewerten. Unter anderem wies ein hoher Anteil der getesteten Babyspielzeuge mittlere bis hohe Sicherheitsrisiken auf, etwa aufgrund von eingesetzten Chemikalien, welche die festgelegten Grenzwerte überschritten, oder wegen abnehmbarer Teile mit Erstickungsgefahr.

„Diese Entscheidung ist ein deutliches Signal, dass Verstöße gegen europäische Regeln und Wettbewerbsstandards nicht länger toleriert werden. Denn auch wer von außen nach Europa hereinliefert, muss sich an europäische Regeln halten – genauso wie es alle heimischen Händlerinnen und Händler auch tun“, so Trefelik abschließend. (PWK244/DFS)