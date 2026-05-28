Bewegtbildstudie 2026: Fernsehen ist Rückgrat der Bewegtbildnutzung

Wien (OTS) -

+++ Bilder und Grafiken zur Meldung in der Mediendatenbank +++

Bewegtbild ist im Alltag der Österreicher:innen fest verankert: 100 Prozent aller Menschen nutzen es zumindest einmal in der Woche. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Ausgabe der Bewegtbildstudie 2026 im Auftrag von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST mit 4.000 für die Gesamtbevölkerung repräsentativ Befragten. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung konsumieren sogar an jedem einzelnen Tag Bewegtbild, wobei diese Intensivnutzung mit zunehmendem Alter ansteigt.

Angebote klassischer Fernsehveranstalter machen dabei in linearer als auch digitaler Verbreitung 71 Prozent aller genutzten Inhalte aus und vereinen damit den größten Teil der Bewegtbildnutzung auf sich und haben so die größte Präsenz im medialen Alltag der Menschen. 13 Prozent entfallen auf Videoportale, 15 Prozent auf Bewegtbild über Social Media (inkl. YouTube) – ohne Broadcaster-Inhalte. Diese werden auch in sozialen Medien breit konsumiert und bilden die Programmmarken, die in einem stark fragmentierten Plattformumfeld am meisten nachgefragt werden. Der Bewegtbildkonsum erfolgt mittlerweile jeweils zur Hälfte über klassische TV-Verbreitungswege (Kabel-TV, Satellit, Antenne) wie Online-Kanäle, die auch Sendermediatheken oder Social-Media-Präsenzen der Broadcaster umfassen.

Fest im Tagesverlauf verankert ist der Hauptabend mit der klassischen Prime Time um 20.15 Uhr: In diesem Zeitfenster steigt die Videonutzung sowohl bei Broadcastern als auch bei Streamingdiensten (Netflix, Prime Video, Disney+ etc.) signifikant an. Der Videokonsum auf sozialen Medien bewegt sich hingegen im Tagesverlauf auf einem kontinuierlichen Niveau und nimmt in den späteren Abendstunden ab.

Broadcaster behaupten ihre Relevanz über alle Verbreitungswege hinweg – linear, in Mediatheken und sogar mit Sichtbarkeit in sozialen Medien

TV ist damit nicht nur ein Kanal, sondern ein plattformübergreifend starkes Ökosystem. Digitale Verbreitung stärkt TV-Angebote, statt sie zu ersetzen. Gerade für jüngere Zielgruppen sind Mediatheken, mobile Nutzung und Social-Media-Kontaktpunkte entscheidend, um Broadcast-Inhalte auch außerhalb des linearen Fernsehens relevant zu halten.

„Mit knapp sechs Stunden pro Tag bewegt sich die Bewegtbildnutzung in Österreich auf einem hohen Niveau. Digitale Verbreitungswege sind für Broadcaster hoch relevant, um jüngere Zielgruppen effektiv zu erreichen. Dabei hat der Big Screen seinen festen Platz im Konsum von Bewegtbildinhalten für längere Formate, während Kurzformate gerne auf mobilen Endgeräten konsumiert werden. Broadcaster-Inhalte finden in sozialen Medien Beachtung, wodurch junge Zielgruppen an etablierte Medienmarken und Nachrichtenangebote herangeführt werden können“, analysiert Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien.

„Die Angebote der Broadcaster behaupten sich im Medienalltag der Österreicherinnen und Österreicher auch als digitale Angebote und gegen Big-Tech-Plattformen – in allen Altersgruppen! Der konsequente und erfolgreiche Ausbau der Sendermediatheken manifestiert sich in der intensiven Nutzung der qualitativ hochwertigen Broadcaster-Angebote auf allen Endgeräten. Bildschirme werden zunehmend im Verbund genutzt: Die Second-Screen-Nutzung bietet attraktive Interaktionsmöglichkeiten für Marken, die von der Werbewirksamkeit des Big Screens und der Vertrauenswürdigkeit der Broadcaster-Angebote profitieren und im digitalen Umfeld weiterführende Informationen bieten können“, fasst Thomas Gruber (ProSiebenSat.1 PULS 4), Obmann der Arbeitsgemeinschaft TELETEST zusammen.

Knapp sechs Stunden Bewegtbildnutzung pro Tag

Insgesamt verbringen die Österreicher sechs Stunden (359 Minuten) täglich mit Bewegtbildinhalten. Über 70 Prozent davon entfallen auf die Angebote der Broadcaster inklusive ihrer Inhalte auf sozialen Medien. Soziale Medien (ohne Broadcaster-Inhalte) mit 15 Prozent und Video-Portale mit 13 Prozent bewegen sich auf ähnlicher Flughöhe. Keine der Plattformen erreicht Anteile über sechs Prozent – YouTube und Netflix liegen hier knapp niedriger, alle anderen Plattformen liegen unter drei Prozent.

In der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen liegt der tägliche Bewegtbildkonsum bei 6:53 Stunden (413 Minuten). Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Bewegtbildnutzung in dieser Aktivgruppe machen die Angebote der Broadcaster aus. Ein weiteres Viertel entfällt auf soziale Medien (ohne Broadcaster-Inhalte) und ein Fünftel auf Videoportale, wobei Netflix hier zehn Prozent ausmacht; der restliche Portal-Markt ist recht fragmentiert.

Big Screen ist favorisiertes Endgerät

4:13 Stunden (253 Minuten) verbringen die Österreicher täglich vor dem Big Screen, auf dem die Werbewirkung laut allen Studien am höchsten ist. Auf diesem Gerät werden zu 86 Prozent Angebote der Broadcaster genutzt. Ein Zehntel der Nutzung am Fernseher beanspruchen Videoportale. Am Smartphone beziehungsweise Tablet überwiegen Kurzformate über Social Media (inkl. Broadcaster-Inhalten) – sie machen etwas mehr als 60 Prozent der Nutzungen auf mobilen Endgeräten aus. Auf dem zweiten Platz folgen mit einem Fünftel die Mediatheken der Broadcaster, dahinter die klassischen Videoportale.

Auch in der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen führen am Big Screen Broadcaster-Inhalte, die etwa drei Viertel der Nutzung ausmachen. Videoportale erreichen 20 Prozent der Nutzung auf dem großen Bildschirm und soziale Medien mit sieben Prozent den dritten Platz. Das Nutzungsverhalten am Smartphone und Tablet entspricht in etwa jenem der Gesamtbevölkerung. Die Nutzungsdauer am Smartphone ist bei den 14- bis 29-Jährigen mit 2:52 Stunden (152 Minuten) jedoch mehr als zweimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

Studiensteckbrief

Die Bewegtbildstudie 2026 wurde von Marketmind in Zusammenarbeit mit Rogator im Auftrag von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST durchgeführt. Im Februar 2026 wurden 4.000 Menschen im Alter über 14 Jahre befragt, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind mit den Vorjahresergebnissen aufgrund einer methodischen Neuerung nicht vergleichbar. Der Fragebogen wurde gezielt für die mobile Nutzung optimiert, um eine Teilnahme an der Studie auch über Smartphone und Tablets zu ermöglichen. 60 Prozent der Interviews wurden durch diese technische Weiterentwicklung auf Smartphones und Tablets durchgeführt, weitere 40 Prozent auf Desktop- und Notebook-Systemen. Die Weiterentwicklung berücksichtigt das Nutzungsverhalten vieler Zielgruppen und erhöht die Flexibilität und Reichweite in der Ansprache der Befragten.

Ab sofort stehen zentrale Ergebnisse der Bewegtbildstudie 2026 von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST mit detailreichen Grafiken und Tabellen auf der Website von Screenforce unter https://www.screenforce.at sowie die Studie in vollem Umfang auf der Website der RTR Medien unter https://www.rtr.at/Bewegtbildstudie2026 zur Verfügung.

Über die RTR Medien

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Fernsehen, Print, Audio-Podcast) und unterstützt mit dem Fernsehfonds Austria Fernsehfilm-Produktionen und damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Als Kompetenzzentrum dieser Märkte, teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Die RTR mit ihren Fachbereichen Medien sowie Telekommunikation und Post ist Geschäftsstelle der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), der Telekom Control Kommission (TKK) und der Post Control Kommission (PCK). Geschäftsführer der RTR Medien ist Mag. Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR.Telekom.Post ist Dr. Klaus M. Steinmaurer. rtr.at

Über die Arbeitsgemeinschaft TELETEST

Die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) wurde 2005 gegründet. Seit 2007 ist sie Auftraggeber des TELETEST. Der Arbeitsgemeinschaft gehören ATV, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4, RTL AdAlliance und ServusTV an. Als gemeinsame Gattungsinitiative der teilnehmenden Medienunternehmen bringt Screenforce Österreich den österreichischen TV- und Videomarkt voran. Weitere Informationen auf https://www.screenforce.at sowie https://www.agtt.at

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