- 28.05.2026, 11:53:33
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AVISO/FMK: Jahres-PK der österreichischen Mobilfunkindustrie
Das FMK lädt zur Jahrespressekonferenz am 8. Juni 2026, 9:00 Uhr, im Presseclub Concordia
Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Forum Mobilkommunikation lädt zur Jahrespressekonferenz am 8. Juni 2026 um 9:00 Uhr ein.
Die PK findet im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien statt, die Teilnahme ist auch online möglich.
Themen:
- Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025
- Gesamtumsatz und Invest-Volumen
- Entwicklung Datentraffic, Telefonie, SIM-Karten
- Mobilfunk-Barometer ´26 - Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen
- Kundenzufriedenheit in Zahlen und Daten – wie gut sind Österreichs Mobilfunknetze und sind die Tarife angemessen?
- Digitalisierung: Welche Bereiche profitieren, welche leiden nach Meinung der Österreicher:innen
- Ranking: Welche Smartphone-Funktionen nicht mehr wegzudenken sind
- KI am Smartphone: Wie kritisch stehen Österreicher:innen der KI gegenüber, welche Hoffnungen und welche Bedenken gibt es?
Ihre Gesprächspartner:
- Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom
- Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK
Zur Teilnahme vor Ort oder online ersuchen wir um Anmeldung per Mail an [email protected]. Für die Teilnahme online erhalten Sie rechtzeitig den Link per Antwortmail auf Ihre Anmeldung!
Sie können die PK auch passiv auf unseren Youtube-Kanal verfolgen:
https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos
Jahres-PK Mobilfunkindustrie
* Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025 * Mobilfunk-Barometer ´26 Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen
Datum: 08.06.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at
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