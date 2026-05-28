AVISO/FMK: Jahres-PK der österreichischen Mobilfunkindustrie

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Forum Mobilkommunikation lädt zur Jahrespressekonferenz am 8. Juni 2026 um 9:00 Uhr ein.

Die PK findet im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien statt, die Teilnahme ist auch online möglich.

Themen:

Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025 Gesamtumsatz und Invest-Volumen Entwicklung Datentraffic, Telefonie, SIM-Karten



Mobilfunk-Barometer ´26 - Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen Kundenzufriedenheit in Zahlen und Daten – wie gut sind Österreichs Mobilfunknetze und sind die Tarife angemessen? Digitalisierung: Welche Bereiche profitieren, welche leiden nach Meinung der Österreicher:innen Ranking: Welche Smartphone-Funktionen nicht mehr wegzudenken sind KI am Smartphone: Wie kritisch stehen Österreicher:innen der KI gegenüber, welche Hoffnungen und welche Bedenken gibt es?



Ihre Gesprächspartner:

Volker Libovsky , CTIO von Magenta Telekom

, CTIO von Magenta Telekom Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK

Zur Teilnahme vor Ort oder online ersuchen wir um Anmeldung per Mail an [email protected]. Für die Teilnahme online erhalten Sie rechtzeitig den Link per Antwortmail auf Ihre Anmeldung!

Sie können die PK auch passiv auf unseren Youtube-Kanal verfolgen:

https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos

Jahres-PK Mobilfunkindustrie

* Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025 * Mobilfunk-Barometer ´26 Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen

Datum: 08.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich