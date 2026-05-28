  • 28.05.2026, 11:53:33
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  • OTS0088

AVISO/FMK: Jahres-PK der österreichischen Mobilfunkindustrie

Das FMK lädt zur Jahrespressekonferenz am 8. Juni 2026, 9:00 Uhr, im Presseclub Concordia

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Forum Mobilkommunikation lädt zur Jahrespressekonferenz am 8. Juni 2026 um 9:00 Uhr ein.

Die PK findet im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien statt, die Teilnahme ist auch online möglich.

Themen:

  • Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025
    • Gesamtumsatz und Invest-Volumen
    • Entwicklung Datentraffic, Telefonie, SIM-Karten

  • Mobilfunk-Barometer ´26 - Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen
    • Kundenzufriedenheit in Zahlen und Daten – wie gut sind Österreichs Mobilfunknetze und sind die Tarife angemessen?
    • Digitalisierung: Welche Bereiche profitieren, welche leiden nach Meinung der Österreicher:innen
    • Ranking: Welche Smartphone-Funktionen nicht mehr wegzudenken sind
    • KI am Smartphone: Wie kritisch stehen Österreicher:innen der KI gegenüber, welche Hoffnungen und welche Bedenken gibt es?

Ihre Gesprächspartner:

  • Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom
  • Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK

Zur Teilnahme vor Ort oder online ersuchen wir um Anmeldung per Mail an [email protected]. Für die Teilnahme online erhalten Sie rechtzeitig den Link per Antwortmail auf Ihre Anmeldung!

Sie können die PK auch passiv auf unseren Youtube-Kanal verfolgen:

https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos

Jahres-PK Mobilfunkindustrie

* Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2025 * Mobilfunk-Barometer ´26 Tippen, Klicken, Swipen – Wie Herr und Frau Österreicher ihre Mobile Devices nutzen

Datum: 08.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fmk.at

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[Montag, 08.06.2026, 09:00]

Forum Mobilkommunikation - FMK

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