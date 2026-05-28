ÖGB zu NEOS bei Lohntransparenz: Ahnungslosigkeit hilft weder Beschäftigten noch Betrieben

Wien (OTS) -

Mit Unverständnis reagiert ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth auf die Aussagen der NEOS zur Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie.

„Wer jetzt von ‚Husch-Pfusch‘ oder einer Last-Minute-Umsetzung spricht, zeigt vor allem eines: erschreckende Ahnungslosigkeit über den bisherigen Prozess“, stellt Schuberth klar. Seit rund zweieinhalb Jahren werde unter Einbindung der Sozialpartner – wohlgemerkt auch unter Beteiligung der NEOS – intensiv über die Umsetzung der Richtlinie diskutiert.

Besonders irritierend sei, dass die NEOS offenbar nicht zwischen Zuständigkeiten auf EU- und nationaler Ebene unterscheiden würden. „Die Forderung der NEOS, dass das Sozialministerium die Richtlinie verschieben soll, geht insofern ins Leere, als eine mögliche Verschiebung nur auf europäischer Ebene möglich ist. Aufgabe des Sozialministeriums ist die Umsetzung geltenden europäischen Rechts in Österreich – und genau das muss jetzt rasch und vollständig passieren. Denn angesichts der prekären budgetären Lage in Österreich ist klar, dass für Strafzahlungen wegen Nicht-Umsetzung kein Geld vorhanden ist“, betont die ÖGB Bundesgeschäftsführerin.

Für den ÖGB ist klar: Transparenz ist die Voraussetzung für gleiche Bezahlung und echte Gleichstellung. Viele Unternehmen seien derzeit schlecht informiert und nicht ausreichend vorbereitet. Statt Betriebe bei der Umsetzung zu unterstützen, würden Arbeitgebervertreter die Unternehmen verunsichern.

Lohntransparenz bringt nicht Chaos, sondern Fairness. Wer fair bezahlt, hat davor auch nichts zu befürchten. Der ÖGB fordert eine rasche und vollständige Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie ohne weitere Verzögerungen.

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

www.oegb.at