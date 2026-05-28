  • 28.05.2026, 10:01:32
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Einladung zur Pressekonferenz: „Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung“, 3. Juni 2026, 9 Uhr

Mit der Konferenz gegen FGM/C setzen ÖÄK, die FGM/C-Koordinationsstelle und Terre des Femmes Österreich ein klares Signal für den Schutz von Mädchen und Frauen.

Wien (OTS) - 

Mit der Konferenz gegen FGM/C Ending FGM/C – What works? setzen die Österreichische Ärztekammer, die FGM/C-Koordinationsstelle und Terre des Femmes Österreich ein klares Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung und für den Schutz von Mädchen und Frauen. Die Konferenz bringt zum ersten Mal Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. Ziel ist es, die Versorgung sowie die strukturelle Zusammenarbeit und Prävention im Sinne betroffener Frauen und gefährdeter Mädchen zu stärken.

Die Österreichische Ärztekammer lädt im Vorfeld zur Fachkonferenz zu einer Pressekonferenz ein. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Teilnehmer:

Dr. Harald Schlögel

1. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer

Claudia Bauer

Bundesministerin für Europa, Integration und Familie

Mag.a Hilde Wolf, MBA

Leitung FGM/C Koordinationsstelle und Leitung FEM Süd

Pressekonferenz: „Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung“

Datum: 03.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

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[Mittwoch, 03.06.2026, 09:00]

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