- 28.05.2026, 09:50:02
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Aviso/Grüne: Montag, 1. Juni, 9:30 Uhr: Pressekonferenz zum Auftakt des Pride Month mit Alma Zadić & David Stögmüller
Unter dem Motto „Keine Gerechtigkeit ohne queere Rechte“ und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Grünen Andersrum laden die Grünen zu einer Pressekonferenz mit Alma Zadić, stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen, und David Stögmüller, Bundessprecher der Grünen Andersrum und LGBTIQ+-Sprecher der Grünen.
Während queere Menschen europaweit und auch in Österreich wieder stärker unter Druck geraten, braucht es eine klare politische Haltung gegen Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung – und für gleiche Rechte, Schutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Vor diesem Hintergrund präsentieren Alma Zadić und David Stögmüller die politischen Schwerpunkte und Forderungen der Grünen.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Montag, 1. Juni 2026, 9:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Pressekonferenz der Grünen zum Auftakt des Pride Month mit Alma Zadić & David Stögmüller
Datum: 01.06.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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