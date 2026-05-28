Aviso/Grüne: Montag, 1. Juni, 9:30 Uhr: Pressekonferenz zum Auftakt des Pride Month mit Alma Zadić & David Stögmüller

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Keine Gerechtigkeit ohne queere Rechte“ und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Grünen Andersrum laden die Grünen zu einer Pressekonferenz mit Alma Zadić, stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen, und David Stögmüller, Bundessprecher der Grünen Andersrum und LGBTIQ+-Sprecher der Grünen.

Während queere Menschen europaweit und auch in Österreich wieder stärker unter Druck geraten, braucht es eine klare politische Haltung gegen Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung – und für gleiche Rechte, Schutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Vor diesem Hintergrund präsentieren Alma Zadić und David Stögmüller die politischen Schwerpunkte und Forderungen der Grünen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Montag, 1. Juni 2026, 9:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Pressekonferenz der Grünen zum Auftakt des Pride Month mit Alma Zadić & David Stögmüller

Datum: 01.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich