PRAEVENIRE startet Petition für bessere Lungengesundheit in Österreich

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai startet der Verein PRAEVENIRE eine Petition zur Verbesserung der Lungengesundheit in Österreich. Ziel ist es, konkrete Maßnahmen zu setzen, um die Belastung durch Tabakrauch, Passivrauch, neue Nikotinprodukte sowie vermeidbare Schadstoffexpositionen nachhaltig zu reduzieren.

„Lungengesundheit beginnt nicht erst mit der Diagnose. Sie entsteht dort, wo Menschen atmen, leben, lernen und arbeiten – und dort, wo sie wirksam geschützt werden“, betont PRAEVENIRE.

Rauchen bleibt einer der wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für chronische Lungenerkrankungen. In Österreich rauchen rund 1,6 Millionen Menschen täglich. Gleichzeitig gewinnen E-Zigaretten und Vapes insbesondere bei Jugendlichen an Bedeutung. PRAEVENIRE warnt davor, neue Nikotinprodukte zu verharmlosen, da sie Abhängigkeit fördern und früh zu dauerhaften Belastungen der Atemwege beitragen können.

Die Petition umfasst drei zentrale Forderungen: die Ausweitung rauchfreier Zonen im öffentlichen Raum, insbesondere in Gastgärten, Parks und kinderrelevanten Bereichen; weitere Einschränkungen von Tabakwerbung und sichtbarer Platzierung von Tabakprodukten; sowie eine konsequente Umsetzung bestehender Verkaufsbeschränkungen inklusive verbindlicher Alterskontrollen und strengerer Regeln für neue Nikotinprodukte.

„Wer Tabak- und Nikotinexposition reduziert, schützt Kinder und Jugendliche, entlastet Menschen mit bestehenden Atemwegserkrankungen und stärkt langfristig die öffentliche Gesundheit in Österreich“, so PRAEVENIRE.

Die Petition kann online unterstützt werden unter:

https://www.praevenire.at/petition-lungengesundheit