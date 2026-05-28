AVISO Pressekonferenz DI, 2. Juni, 9 Uhr: Vor Doppelbudget: Caritas und Volkshilfe warnen vor weiteren Belastungen für Frauen und Kinder!

Wien (OTS) -

Eine Woche vor der Budgetrede von Finanzminister Marterbauer präsentieren Caritas Österreich und Volkshilfe Österreich neue Ergebnisse ihres gemeinsamen „Praxis-Checks“ zur Situation von Familien, Frauen und Kindern in der Sozialhilfe. Im Fokus sind Frauen und Kinder als Gruppen mit besonders hohem Armutsrisiko.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen die Ergebnisse des gemeinsamen Praxis-Checks unter rund 600 Praktiker*innen im Sozialbereich, ihre Einschätzungen zur aktuellen sozialen Lage sowie die Auswirkungen bereits wirksamer und weiterer geplanter Sparmaßnahmen. Caritas und Volkshilfe präsentieren gemeinsame Forderungen an die Bundesregierung vor dem Doppelbudget.

Pressekonferenz

Dienstag, 2. Juni 2026

9:00 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen

Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Die Pressekonferenz wird auch per Livestream übertragen: https://eu01web.zoom.us/j/68978304464 - Meeting-ID: 689 7830 4464