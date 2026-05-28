Wie sicher ist die Arzneimittelversorgung in Österreich?

Wien (OTS) -

Die Lage ist seit Monaten unverändert: Im BASG Vertriebseinschränkungsregister sind 473 Arzneimittel mit Gelb oder Rot markiert, das heißt: eingeschränkt oder nicht verfügbar.

Was bei dieser Darstellung vergleichsweise unkritisch wirkt, stellt in absoluten Zahlen und bestimmten Medikamentengruppen ein Problem für das Gesundheitswesen dar: 74.000 Medikamentenpackungen sind jeden Tag von Lieferengpässen betroffen.

Diese Arzneimittel verteilen sich auf 14 unterschiedliche Gruppen, sogenannte ATC-Codes, je nachdem, in welchem Körperorgan oder therapeutischen Bereich das Arzneimittel wirkt.

Hier sieht die aktuelle Situation wie folgt aus:

Die am stärksten von Lieferengpässen betroffene Gruppe macht mit über 20.000 Packungen Arzneimittel zur Behandlung des Verdauungstrakts/Stoffwechsels aus. Ein wichtiger Bereich davon sind sogenannte Antidiabetika.



Mehr als 14.000 Medikamentenpackungen zur Behandlung des Nervensystems, dazu zählen ua Psychopharmaka - hierzulande eine der am meisten verschriebenen Therapien – sind zuletzt täglich als lieferkritisch oder nicht verfügbar eingestuft worden.



Arzneimittel-Therapien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weisen in fast 9.000 Fällen Lieferengpässe auf.