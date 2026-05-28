43.000 Menschen in Oberösterreich sind Working Poor. AK Stangl: „Armut trotz Arbeit muss eingedämmt werden!“

Linz (OTS) -

Die aktuelle Erhebung über die Lebensbedingungen in der Europäischen Union (EU-SILC) zeigt: Sieben Prozent der Erwerbstätigen gehören in Oberösterreich zu den sogenannten „Working Poor“. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer:innen trotz Arbeit in Armut leben, sie also weniger als 1.827 Euro netto pro Monat zur Verfügung haben. „ Wenn man trotz Arbeit seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, wird das tägliche Leben zur Herausforderung. Darum muss Armut trotz Arbeit bekämpft werden “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.



In Oberösterreich gelten nach EU-SILC aktuell 43.000 Menschen als „Working Poor“. In Österreich sind es 361.000. Davon arbeiten österreichweit 203.000 in Vollzeit und 95.000 in Teilzeit. Nach Geschlecht betrachtet sind 204.000 Männer und 157.000 Frauen gefährdet. Alleine in Oberösterreich sind 30.000 Haushalte mit Kindern betroffen. Sie haben besonders mit der Situation zu kämpfen.



Armut betrifft alle Bereiche des Lebens. Zahlen des AK Arbeitsklima Index zeigen, dass finanzielle Unsicherheit direkte Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. Wer kaum mit seinem Einkommen auskommt, leidet häufiger unter Stress und bewertet die eigene Gesundheit schlechter.



Um die Situation für Menschen zu verbessern, die trotz Arbeit mit ihrem Einkommen kaum auskommen, fordert die AK Oberösterreich: