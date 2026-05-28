Rupert Sausgruber als Rektor der WU wiederbestellt

Wien (OTS) -

Der Universitätsrat der WU Wirtschaftsuniversität Wien hat nach erfolgter Zustimmung des Senats den amtierenden Rektor der WU, Rupert Sausgruber, für eine weitere Funktionsperiode wiederbestellt. Seine Amtszeit läuft bis 30. September 2031.

Univ.-Prof. Dr. Rupert Sausgruber ist seit Oktober 2023 Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien. Er wird am 1. Oktober 2027 seine zweite Amtszeit antreten. Dr. Cattina Leitner, Vorsitzende des Universitätsrats der WU, zur Entscheidung: „Die Wiederbestellung des Rektors ist ein starkes Zeichen der Stabilität sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung der Spitzenuniversität WU, sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.“

In der kommenden Amtsperiode möchte der Rektor seinen bisherigen Kurs fortführen: „Die WU hat ihre starke Entwicklung in den letzten Jahren fortgesetzt. Wir behaupten uns in internationalen Rankings, unsere Studienprogramme zählen zu den nachgefragtesten in Österreich sowie auch in Europa, und die Expertise unserer Forscher*innen hat einen starken Impact auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Angesichts der drohenden Budgetsituation bedarf es sicherlich eines immensen Kraftakts, um diese Leistungen und Erfolge zu halten. Ich nehme diese Herausforderung gerne an und bin überzeugt, dass die WU auch diese Phase mit Zusammenhalt, Engagement und ihrem klaren Fokus auf Qualität erfolgreich bewältigen wird.“

Über Rupert Sausgruber

Rupert Sausgruber habilitierte sich 2005 an der Universität Innsbruck und war anschließend dort außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. Nach zahlreichen internationalen Forschungsaufenthalten, unter anderem an der Universität Kopenhagen, dem Max-Planck-Institut in Jena, dem Economic Science Laboratory an der University of Arizona und dem Office of Tax Policy Research an der University of Michigan, wurde er im Jahr 2013 als Professor für Public Economics an die Wirtschaftsuniversität Wien berufen. Von 2018 bis 2023 war er Vorstand des Departments für Volkswirtschaft. Seine Forschungsschwerpunkte lagen dort insbesondere auf neuen Entwicklungen in der Verhaltensökonomik, die zu einem besseren Verständnis finanzwissenschaftlicher Fragestellungen in Bereichen wie Besteuerung, Umverteilung, Kooperation, Wahlen, Bildung und Arbeitsanreizen beitragen.

Seit dem 1. Oktober 2023 ist er Rektor der WU. Er führt den Vorsitz im Stiftungsvorstand der WU-Stiftung und ist in zahlreichen internationalen Universitätsnetzwerken und Beiräten aktiv.

Ein druckfähiges Foto von Rupert Sausgruber unter diesem LINK