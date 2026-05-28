  • 28.05.2026, 08:15:32
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Aktionstag zum Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtag 2026

1. Juni 2026 | MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtags laden HOSPIZ ÖSTERREICH und Wiener Einrichtungen der pädiatrischen Hospiz- und Palliativversorgung am Montag, 1. Juni 2026, zu einem gemeinsamen Aktionstag ins MuseumsQuartier Wien ein.

Im Mittelpunkt stehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung sowie ihre Familien. Ziel des Aktionstags ist es, auf ihre Situation aufmerksam zu machen, Berührungsängste abzubauen und die wichtige Arbeit der Kinderhospiz- und Palliativversorgung sichtbar zu machen.

PROGRAMM-HIGHLIGHT: FESTAKT UM 10:00 UHR

Es sprechen:
· Markus Reiter, Bezirksvorsteher Neubau
· Mag. Alexander Ackerl, Gemeinderat Wien, in Vertretung des Bürgermeisters
· Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin im BMASGPK

Im Anschluss stellt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. (Deutschland), den Kinderlebenslauf vor, der 2026 erstmals Österreich erreicht. Symbolischer Höhepunkt ist die Übergabe der Engelsfackel an HOSPIZ ÖSTERREICH durch das Starterkind Mira.

Wann: Montag, 1. Juni 2026, 9:00–17:00 Uhr
Festakt: 10:00 Uhr
Wo: Fürstenhof, MuseumsQuartier Wien
(bei Schlechtwetter im ZOOM Kindermuseum)

Neben dem Festakt erwartet Besucher:innen ein familienfreundliches Programm mit Spielestationen, Bühnenbeiträgen und Mitmachangeboten Wiener Kinderhospiz- und Palliativeinrichtungen.

Aktionstag-Programm

Österreichischer Kinderhospiz- und Palliativtag am 1. Juni 2026

Kinder-Lebens-Lauf des deutschen Bundesverband Kinderhospiz e.V.

Rückfragen & Kontakt

HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
+4369910814946
[email protected]

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