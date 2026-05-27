  • 27.05.2026, 15:09:02
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Gewessler/Maurer: Milliarden für Beton, Kürzungen für Bildung – volle Unterstützung für Unis und Studierende

Grüne demonstrieren mit Transparent „Im nächsten Leben werde ich Tunnel“ gegen Kahlschlag an Hochschulen

Wien (OTS) - 

Bei der heutigen Demonstration gegen die angekündigten milliardenschweren Budgetkürzungen an den Universitäten haben sich auch die Grüne Klubobfrau Leonore Gewessler und Wissenschaftssprecherin Sigi Maurer unter die Demonstrierenden gemischt. Mit dabei: ein Transparent mit der Aufschrift „Im nächsten Leben werde ich Tunnel“.

„Während diese Regierung Milliarden in der Lobau betoniert, sollen bei Bildung, Wissenschaft und Forschung die Sparstifte angesetzt werden. Das ist bildungspolitisch verantwortungslos und wirtschaftspolitisch kurzsichtig“, kritisiert Gewessler. „Die Forschenden, das Uni-Personal und die Studierenden sichern den Wohlstand und die Innovationskraft dieses Landes. Wer hier kürzt, spart an Österreichs Zukunft.“

Auch Maurer übt scharfe Kritik an den Regierungsplänen: „Überfüllte Hörsäle, prekäre Arbeitsbedingungen und steigender Druck auf Studierende sind schon jetzt Realität. Statt die Universitäten ausreichend zu finanzieren, verschärft die Regierung die Krise weiter. Das ist ein Frontalangriff auf faire Bildungschancen.“

Die Grünen sprechen den Studierenden, Forschenden und Beschäftigten an den Universitäten ihre volle Unterstützung aus. „Wir stehen an der Seite all jener, die sich gegen diesen Kahlschlag wehren. Österreich braucht mehr Investitionen in Bildung und Forschung, nicht weniger“, so Gewessler und Maurer abschließend.

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