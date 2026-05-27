AVISO: Eröffnung der VHS Donaustadt am neuen Standort in der Attemsgasse

Wien (OTS) -

Nach rund zweijähriger Bauzeit wird der neue VHS-Standort in der Attemsgasse 38 im Beisein von Mag.a Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, feierlich eröffnet.

Die VHS Donaustadt startet ihren Kursbetrieb am 8. Juni am neuen Standort in der „Roten Emma“. Auf über 1.600 m² warten zukünftig hunderte Kurse – von Bewegung über Sprachen bis hin zu Kinderangeboten – auf die Donaustädter*innen.

Vor der Veranstaltung laden wir Medienvertreter*innen um 16:30 Uhr herzlich zu einer exklusiven Führung durch das Haus ein.

Programm:

Moderation: Karl Dworschak, Direktor der VHS Donaustadt und der VHS Kulturgarage

Musikalische Begleitung durch das Streichquartett der Musikschule Donaustadt

16:30 Uhr: Führung durch das Haus für Medien inkl. Interviewmöglichkeiten

17:00 Uhr: Feierliche Eröffnung durch: Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft LAbg GR Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt Prof.in Mag.a Barbara Dmytrasz, Vorsitzende des Fördervereins Volkshochschule Donaustadt Herbert Schweiger, MBA, MA, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH

18:00 Uhr: Ausklang mit Buffett

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].