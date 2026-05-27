- 27.05.2026, 13:50:03
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AVISO: Eröffnung der VHS Donaustadt am neuen Standort in der Attemsgasse
Am 8. Juni 2026 findet die Eröffnung des neuen Standortes im Beisein von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler statt. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Nach rund zweijähriger Bauzeit wird der neue VHS-Standort in der Attemsgasse 38 im Beisein von Mag.a Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, feierlich eröffnet.
Die VHS Donaustadt startet ihren Kursbetrieb am 8. Juni am neuen Standort in der „Roten Emma“. Auf über 1.600 m² warten zukünftig hunderte Kurse – von Bewegung über Sprachen bis hin zu Kinderangeboten – auf die Donaustädter*innen.
Vor der Veranstaltung laden wir Medienvertreter*innen um 16:30 Uhr herzlich zu einer exklusiven Führung durch das Haus ein.
Programm:
Moderation: Karl Dworschak, Direktor der VHS Donaustadt und der VHS Kulturgarage
Musikalische Begleitung durch das Streichquartett der Musikschule Donaustadt
- 16:30 Uhr: Führung durch das Haus für Medien inkl. Interviewmöglichkeiten
- 17:00 Uhr: Feierliche Eröffnung durch:
- Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
- LAbg GR Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH
- Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt
- Prof.in Mag.a Barbara Dmytrasz, Vorsitzende des Fördervereins Volkshochschule Donaustadt
- Herbert Schweiger, MBA, MA, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH
- 18:00 Uhr: Ausklang mit Buffett
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Cornelia Gantze
Stellvertretende Mediensprecherin
Wiener Volkshochschulen
Tel.: +43 1 891 74-100 106
Mobil: +43 699 189 176 99
E-Mail: [email protected]
Website: www.vhs.at
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