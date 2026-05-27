WKÖ-Danninger: Wettbewerbsfähige Energiepreise sind entscheidend für den Standort

Wien (OTS) -

„Die gesetzliche Verankerung der Industriestromabsicherung für die Jahre 2027 bis 2029 ist ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Industriestandort Österreich“, so Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, zu den heutigen Beschlüssen im Ministerrat. Sowohl die Strompreiskompensation (SAG) als auch der angekündigte Industriestrompreis müssen künftig budgetär abgesichert werden, um Planbarkeit für die Betriebe zu schaffen. „Gerade für energieintensive Unternehmen sind wettbewerbsfähige Energiepreise ein zentraler Faktor für Investitionen, Wertschöpfung und Beschäftigung am Standort“, so Danninger.

Entscheidend ist zudem die angekündigte budgetäre Flexibilität der Maßnahmen. „Die Mittel müssen bedarfsorientiert eingesetzt werden können, damit das vorgesehene Gesamtbudget auch tatsächlich wirksam genutzt werden kann“, betont Danninger. Wesentlich ist außerdem, dass die Strompreiskompensation in den Jahren 2027 bis 2029 fortgesetzt und auf weitere Sektoren ausgeweitet wird. „Die Strompreiskompensation ist ein zentrales Instrument zur Entlastung energieintensiver produzierender Betriebe und zur Absicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“, so Danninger.

Beim Industriestrompreis ist der Handlungsdruck groß. „Deutschland hat bereits eine Genehmigung der EU-Kommission erhalten. Umso wichtiger ist jetzt eine rasche und praxistaugliche Ausgestaltung des österreichischen Modells. Unternehmen brauchen klare und verlässliche Rahmenbedingungen“, betont Danninger.

Auch Unternehmen werden bei Energiekrisen berücksichtigt

Mit dem angekündigten Energiepreiskrisenmechanismus werden erstmals Maßnahmen für den Fall stark steigender Energiepreise vorgesehen. Dabei werden auch Unternehmen berücksichtigt. „Für eine effektive Inflationsbekämpfung müssen auch die Betriebe mitgedacht werden“, betont Danninger. Besonders wichtig ist dabei eine einfache und rasche Abwicklung. „Für Unternehmen ist es essenziell, dass mögliche Unterstützungen antragslos erfolgen. Gerade in Krisenzeiten braucht es unbürokratische und verlässliche Lösungen“, so Danninger abschließend. (PWK241/NIS)