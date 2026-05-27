Wien (OTS) -

Die Online-Plattform „Strom verbindet“ hat – nur wenige Monate nach ihrem Start – die „1.000-er Marke“ geknackt: So viele Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) aus ganz Österreich sind bereits auf stromverbindet.gv.at registriert. Die Plattform erleichtert die Vernetzung von Energiegemeinschaften mit interessierten Teilnehmer:innen und unterstützt damit den weiteren Ausbau gemeinschaftlicher Energieversorgung in Österreich. „Strom verbindet“ ist eine Initiative der Arbeitsplattform Energiegemeinschaften, unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und den Klima- und Energiefonds.

Seit dem Start der Plattform im Februar 2026 wächst sowohl die Zahl der registrierten Energiegemeinschaften als auch das Interesse an regional erzeugter erneuerbarer Energie kontinuierlich. Verbraucher:innen und Erzeuger:innen können Energiegemeinschaften in ihrer Umgebung rasch und unkompliziert finden und direkt Kontakt aufnehmen. Viele dieser Energiegemeinschaften entstehen in Klima- und Energie-Modellregionen (KEM), wo Gemeinden bereits eng zusammenarbeiten, Erfahrung mit Klimaschutzprojekten vorhanden ist und regionale Initiativen für erneuerbare Energie aktiv unterstützt werden.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Energiegemeinschaften bringen die Energiewende direkt zu den Menschen. Wer Strom regional erzeugt, teilt und nutzt, macht sich unabhängiger und stärkt die eigene Region. Dass auf ,Strom verbindet‘ bereits mehr als 1.000 Energiegemeinschaften registriert sind, zeigt: Das Interesse ist groß und die Idee funktioniert. Die Plattform macht es so einfach wie möglich, passende Angebote in der Nähe zu finden und Teil einer Energiegemeinschaft zu werden. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg und kann nur alle Energiegemeinschaften aufrufen, die Plattform aktiv zu nutzen!“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Energiegemeinschaften sind in der Praxis angekommen und funktionieren. Das beweisen die mittlerweile mehr als 11.000 Energiegemeinschaften in ganz Österreich jeden Tag. Mit der Plattform ,Strom verbindet‘ bieten wir noch mehr Service für alle, die regionale und erneuerbare Energie nutzen wollen.“

Über die Arbeitsplattform Energiegemeinschaften

Die Arbeitsplattform Energiegemeinschaften besteht aus der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“, die 2021 im Klima- und Energiefonds eingerichtet wurde, und den öffentlichen Energieberatungseinrichtungen in den Bundesländern. Die Arbeitsplattform sorgt dafür, dass Energiegemeinschaften in Österreich einfach gegründet und betrieben werden können und zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Energiemarktes werden.

Weiterführende Informationen:

www.energiegemeinschaften.gv.at