SPÖ-Schroll: „Preisgarantie schützt Haushalte und senkt die Inflation“

Wien (OTS) -

Die Vorgängerregierungen haben die Teuerung einfach durchrauschen lassen. Die Folge waren Inflationsraten von über 11 Prozent, wirtschaftliche Schrumpfung und ein Rekord-Budgetloch. „Wenn Energiepreise explodieren, darf die Politik nicht zuschauen, sondern muss rechtzeitig eingreifen“, erklärt SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Die SPÖ hat nun erreicht, dass der Netto-Arbeitspreis für einen Strom-Grundbedarf im Krisenfall für Haushalte auf 10 Cent pro Kilowattstunde gesenkt wird. „Die Preisgarantie schützt Haushalte vor unleistbaren Rechnungen und senkt die Inflation“, so Schroll. ****

Ausgelöst wird die Preisgarantie, wenn der Strom-Arbeitspreis für einen Zeitraum von drei Monaten auf über 16,5 Cent pro kWh steigt. Ab dann zahlt jeder Haushalt für einen Durchschnittsverbrauch nur noch 10 Cent pro kWh Strom. Die Kosten dafür tragen die Energiekonzerne selbst, die Preisgarantie kostet die Steuerzahler:innen keinen Cent. Zum Vergleich: Aktuell liegt der durchschnittliche Netto-Endkundenpreis bei etwa 14 Cent pro kWh.

Schroll erinnert an die Jahre 2021 bis 2023. Damals sind die Strompreise auf das Sechs- bis Siebenfache gestiegen. „Viele konnten ihre Stromrechnungen nicht mehr zahlen, die Teuerung ist explodiert und die Wirtschaft geschrumpft“, so Schroll. Die Putins und Trumps dieser Welt lassen die Energiepreise aktuell wieder weltweit steigen. Das wird sich wohl auch auf die Strompreise auswirken. „Genau hier greift unsere Preisgarantie. Sie schützt uns vor Preisexplosionen wie sie in der Vergangenheit der Fall waren“, so Schroll. Für KMU sind ebenfalls Mittel im Rahmen des Energiekrisenmechanismus vorgesehen.

Mit Sozialtarif, Stromabgabensenkung, Günstiger-Strom-Gesetz und dem vorgelegten Beschleunigungsgesetz habe die Bundesregierung im Energiebereich bereits mehr umgesetzt, als alle früheren Regierungen. „Wir arbeiten jeden Tag daran, das Leben für alle leistbarer zu machen“, betont Schroll. (Schluss) mf/ls