WB-Graf: Energiekostenentlastung als Schlüssel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS) -

„Mit dem Industriestrompaket und dem Energiepreiskrisenmechanismus setzt die Bundesregierung ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen unsere Betriebe – vom familiengeführten KMU bis zur Industrie – Planungssicherheit und spürbare Entlastung bei den Energiekosten“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf den heutigen Ministerratsbeschluss.



Sowohl der Industriestrompreis als auch die Strompreiskompensation entlasten energieintensive Betriebe gezielt und setzen Impulse für Investitionen am Standort Österreich. Gleichzeitig schafft der Energiepreiskrisenmechanismus einen Schutzschirm für Haushalte und Unternehmen, damit bei außergewöhnlichen Strompreisspitzen rasch und unbürokratisch reagiert werden kann. „Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren enorme Herausforderungen gemeistert. Umso wichtiger ist es, jetzt Maßnahmen zu setzen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit absichern und den Betrieben mehr Planungssicherheit geben“, so Graf.



Der Industriestrompreis ist dabei ein gezielter Standortimpuls für jene Betriebe, die im internationalen Wettbewerb besonders unter hohen Energiekosten leiden. „Es geht um eine treffsichere Unterstützung dort, wo Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit abgesichert werden müssen. Davon profitieren große Industriebetriebe genauso wie viele kleine und mittlere Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Zulieferer bis zum regionalen Dienstleister. Starke Betriebe bedeuten sichere Arbeitsplätze und Wohlstand für Österreich. Genau deshalb ist dieses Paket ein wichtiger Schritt und zeigt, dass die Entlastung unserer Betriebe jetzt Priorität hat“, betont Graf.