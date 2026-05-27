ARBÖ: Sperre des Brenner-Straßen-Korridors, 38. Frauenlauf, „Challenge Sankt Pölten, Großkonzert und Narzissenfest = massive Verzögerungen

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst vor allem in Westösterreich, Wien und Niederösterreich für zum Teil massive Staus sorgen. Hauptgründe dafür sind die Sperre des Brenner-Straßen-Korridors, zwei große Laufveranstaltungen, das erste große Konzert in der Wiener Stadthalle nach dem ESC 2026 sowie das Narzissenfest im Ausseerland.

Das Ereignis mit den größten Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen findet am Samstag, 30.05., in Tirol statt. Aufgrund einer Demonstration wird die Brennerautobahn (A13) zwischen der Hauptmautstelle Schönberg und der Anschlussstelle Brenner-Nord zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch die Brenner Straße (B182) und die Ellbögener Straße (L38) sind in diesem Zeitraum gesperrt. Für Lkw über 7,5 Tonnen gelten die Einschränkungen bereits ab 09:00 Uhr.

„Ausgenommen ist lediglich der regionale Quell- und Zielverkehr. Wer in den betroffenen Bereich fahren muss, sollte einen Nachweis mitführen. Dazu zählen etwa Buchungsbestätigungen, Arbeitgeberbestätigungen, Terminbestätigungen, Lieferpapiere oder vergleichbare Unterlagen. An den Tiroler Grenzübergängen und im Straßennetz sind umfangreiche Kontrollen vorgesehen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Da die Brennerstrecke zu den wichtigsten Transitrouten Westösterreichs zählt, erwartet der ARBÖ kilometerlange Staus und massive Verzögerungen. Lokale Ausweichmöglichkeiten stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Felbertauernstraße (B108), die Reschen Straße (B180) sowie die Ötztal Straße (B186) sind nur bedingt geeignet und zusätzlich durch Baustellen belastet. Auch auf großräumigen Ausweichstrecken wie der Pyhrnautobahn (A9) und der Tauernautobahn (A10) erwartet der ARBÖ erhebliche Verzögerungen.

Zwtl.: „Challenge St. Pölten“ und „Frauenlauf“ sorgen für Sperren in Niederösterreich und Wien

Der Sonntag, 31.05., wird zumindest in Wien sowie in und rund um St. Pölten sportlich. Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ab 07:00 Uhr im Rahmen der „Challenge St. Pölten 2026“ auf die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke, anschließend auf die 90 Kilometer lange Radstrecke sowie abschließend auf die rund 21,1 Kilometer lange Laufstrecke gehen.

Die Veranstaltung bringt umfangreiche Sperren mit sich. Unter anderem wird die Kremser Schnellstraße (S33) zwischen St. Pölten-Nord und Traismauer-Nord zwischen 06:30 Uhr und 10:30 Uhr gesperrt. Die Wiener Straße (B1) wird zwischen der Steinhauser Straße in Ratzersdorf und der Auffahrt zur S33 ebenfalls ab 06:30 Uhr, allerdings nur bis 09:30 Uhr gesperrt. Die Traismaurer Straße (B43) wird zwischen Wagram ob der Traisen und Hollenburg zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr ausschließlich für Teilnehmerinnen und Teilnehmer passierbar sein. Auch die Aggsteiner Straße (L7145) wird zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr bis Aggsbach Dorf gesperrt.

Etwas später, ebenfalls am Sonntag, 31.05., gehen ab 09:00 Uhr die ersten der rund 31.000 Teilnehmerinnen beim 38. Österreichischen Frauenlauf im Wiener Prater auf die Strecke. Im Zuge der drei Bewerbe werden die Meiereistraße auf Höhe des Ernst-Happel-Stadions sowie angrenzende Straßen zwischen etwa 09:00 Uhr und 13:00 Uhr gesperrt. Auf Hauptallee und Stadionallee gilt am Wochenende ein generelles Fahrverbot.

Bei der An- und Abreise kann es laut ARBÖ im Bereich der Ausstellungsstraße, der Engerthstraße und des Pratersterns zu Verzögerungen kommen.

„Wir raten sowohl zum Frauenlauf als auch zur Challenge St. Pölten, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. In Wien empfiehlt sich insbesondere die U2. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte sich vorab über die aktuelle Verkehrslage informieren“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl.: „Ne-Yo und Akon“ sorgen für Staus rund um Wiener Stadthalle

Am Samstag, 30.05., gastieren Ne-Yo und Akon im Rahmen ihrer gemeinsamen „Nights Like This Tour 2026“ in der Halle D der Wiener Stadthalle. Das Konzert ist zugleich die erste große Musikveranstaltung in der Halle D nach dem Eurovision Song Contest 2026. Rund um Veranstaltungsbeginn um 20:00 Uhr ist auf dem Neubaugürtel, der Gablenzgasse, der Hütteldorfer Straße und der Märzstraße mit Verzögerungen zu rechnen. Als Parkmöglichkeiten bieten sich unter anderem die Stadthallengarage und die Märzparkgarage an.

Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit der U6 sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 46 und 49 sowie der Buslinie 48A.

Zwtl.: Narzissenfest sorgt für Verkehrsbehinderungen im Ausseerland

Von Donnerstag, 28.05., bis Sonntag, 31.05., findet in Bad Aussee das 66. Narzissenfest statt. Höhepunkt ist der Festsonntag mit der Präsentation der Narzissenfiguren im Ortszentrum.

Das Ortszentrum von Bad Aussee sowie mehrere Zufahrtsstraßen werden am Sonntag von 08:00 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Verzögerungen und Staus erwartet der ARBÖ auf der Salzkammergut Straße (B145), der Altausseer Straße (L702) sowie der Grundlseer Straße (L703).

Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline 050/123-123, so der ARBÖ-Informationsdienst.

(Forts. mögl.)