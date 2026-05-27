  • 27.05.2026, 11:36:02
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Saudi-Arabien: Österreichische Abgeordnete fordern sofortige Freilassung von Manahel al-Otaibi

Saudische Frauenrechtsaktivistin seit November 2022 in Haft

Wien (OTS) - 

Diesen Donnerstag wird die saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin Manahel al-Otaibi 32 Jahre alt. Ein Geburtstag, den sie wieder in Haft verbringen muss. Manahel hatte sich auf X (vormals Twitter) für Frauenrechte eingesetzt und war deshalb zu einer saudischen Gefängnisstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Seit November 2022 befindet sie sich in Haft. Die außenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher von SPÖ, Petra Bayr, von NEOS, Nikolaus Scherak, und der Grünen, Meri Disoski, fordern gemeinsam mit Gudrun Kugler, der ÖVP-Bereichssprecherin für Internationale Entwicklung, EZA und Menschenrechte, die sofortige und bedingungslose Freilassung. ****

Nach großem internationalem Druck wurde die Haftstrafe im August 2025 auf fünf Jahre sowie ein anschließendes fünfjähriges Reiseverbot reduziert, doch freigelassen wurde die Aktivistin nicht. Manahel erhält nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und ihre Familie bekommt kaum verlässliche Informationen über ihren Zustand oder ihre Behandlung. Es sei das mindeste, dass die Familie in regelmäßigen Abständen Informationen über Manahels Gesundheitszustand erhält, so die Abgeordneten.

„Manahel al-Otaibi wurde nur deshalb verurteilt, weil sie sich friedlich für Frauenrechte einsetzte. Sie wurde in Haft geschlagen und es wurde ihr medizinische Versorgung verweigert. Es ist unsere demokratische Pflicht, laut zu werden, wenn sich mutige Menschen gegen autoritäre Praktiken auflehnen”, so Gudrun Kugler, Petra Bayr, Nikolaus Scherak und Meri Disoski. (Schluss) ah/bj

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