ÖTK-Zukunftstalk 2026: Die Zukunft der tierärztlichen Praxis im Fokus

Wien (OTS) -

Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) lädt am Donnerstag, den 28. Mai 2026, zum „ÖTK-Zukunftstalk 2026“ ins Technische Museum Wien. Der jährliche Stakeholder-Empfang der Veterinärbranche feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum und widmet sich aktuellen Entwicklungen sowie den zentralen Zukunftsfragen der tierärztlichen Praxis in Österreich. „Der ÖTK-Zukunftstalk hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform für Austausch, Vernetzung und strategische Diskussionen etabliert. Gerade angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher, technologischer und struktureller Veränderungen ist es entscheidend, die Zukunft der tierärztlichen Versorgung aktiv mitzugestalten“, betont ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth.



Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen die Auswirkungen von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, demografischem Wandel und Tierärzt*innen-Mangel auf die Veterinärmedizin. Führende Expert*innen, Entscheidungsträger*innen und Praktiker*innen aus dem In- und Ausland diskutieren dabei über Herausforderungen und Lösungsansätze für die tierärztliche Versorgung der Zukunft.

Zu den Höhepunkten des Programms zählen unter anderem Vorträge von Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger zur Ethik der künstlichen Intelligenz und digitalen Transformation, von Dr. Rüdiger Maas über die Erwartungen und Werte der nächsten Generation von Tierärzt*innen sowie von DI Dr. René Heinzl zur KI-gestützten Zukunftsprognose der tierärztlichen Versorgung in Österreich. Internationale Perspektiven bringt zudem Prof. Dr. Jeroen Dewulf von der Universität Gent mit seinem Vortrag zur Biosicherheit auf landwirtschaftlichen Betrieben ein.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der Präsentation einer aktualisierten, diesmal KI-gestützten Zukunftsprognose zur tierärztlichen Versorgung in Österreich. Diese gibt einen aktuellen Überblick über die Entwicklung des Berufsstandes und zum Thema Nachwuchsmangel. „Zukunftsprognosen sind ein unverzichtbares Instrument um Entwicklungen vorherzusehen und rechtzeitig darauf auch reagieren zu können“, so Frühwirth. „Der Zukunftstalk soll dazu auch Impulse liefern, Denkanstöße geben und den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesellschaft fördern.“

Ergänzt wird das Programm durch hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen sowie eine Video-Grußbotschaft von Dr. Nikolaus Kriz, Geschäftsführender Direktor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Weitere Beiträge kommen unter anderem von Dr. Siegfried Moder, Präsident des bpt und der FVE, sowie von Dr. Ulrich Herzog, CVO und Sektionschef im BMASGPK.



Der ÖTK-Zukunftstalk 2026 findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026, ab 9:30 Uhr im Technischen Museum Wien statt.



Das detaillierte Programm sowie Informationen zur Anmeldung finden sich unter: https://www.tieraerztekammer.at/zukunftstalk-2026