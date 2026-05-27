  • 27.05.2026, 10:57:02
  • /
  • OTS0088

KV Elektro- und Elektronikindustrie: ÖGB-Streikfreigabe wurde eingeholt

Scheitert auch 5. Verhandlungsrunde am Donnerstag, folgen gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in den Betrieben

Wien. (OTS) - 

Am 28. Mai beginnt um 14.30 Uhr die bereits 5. Kollektivvertragsverhandlungsrunde für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie. „Wir befinden uns in der 12. Verhandlungswoche und stehen bei einem Arbeitgeber-Angebot von nur einem Prozent. Sollte sich am Donnerstag keine Bewegung in Richtung faire Lohn- und Gehaltserhöhungen abzeichnen und ein Abschluss nicht möglich sein, wird es in den Betrieben zu gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen kommen“, sagen die beiden Verhandlungsleiter der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Eva Scherz (GPA). Vorsorglich wurde daher die Streikfreigabe des ÖGB bereits eingeholt.

Die Gewerkschaften fordern 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. „Ordentliche Erhöhungen sind gerechtfertigt. Die Zahlen belegen den Aufwärtstrend der Branche und die Beschäftigten spüren die steigende Arbeitsbelastung“, sagen Binder und Scherz. Sie verweisen unter anderem darauf, dass laut Statistik Austria die Produktion 2025 um sieben Prozent gewachsen ist. Noch stärker entwickelten sich die Auftragseingänge. Das Plus liegt sogar im zweistelligen Prozentbereich.

Neben einer Erhöhung der Einkommen fordern die Gewerkschaften PRO-GE und GPA auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten. So soll die Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro pro Stunde steigen. Zudem stehen unter anderem eine zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung und die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche auf dem Forderungsprogramm.

Der neue Kollektivvertrag mit höheren Löhnen und Gehältern sollte bereits seit 1. Mai gelten.

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: +43 664 6145 920

E-Mail: [email protected]

Web: www.proge.at

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Telefon: 05 0301-21 225 / Mobil: +43 676 817 111 225

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: +43 664 6145 920

E-Mail: [email protected]

Web: www.proge.at

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Telefon: 05 0301-21 225 / Mobil: +43 676 817 111 225

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.gpa.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright