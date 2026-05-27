KV Elektro- und Elektronikindustrie: ÖGB-Streikfreigabe wurde eingeholt

Wien. (OTS) -

Am 28. Mai beginnt um 14.30 Uhr die bereits 5. Kollektivvertragsverhandlungsrunde für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie. „Wir befinden uns in der 12. Verhandlungswoche und stehen bei einem Arbeitgeber-Angebot von nur einem Prozent. Sollte sich am Donnerstag keine Bewegung in Richtung faire Lohn- und Gehaltserhöhungen abzeichnen und ein Abschluss nicht möglich sein, wird es in den Betrieben zu gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen kommen“, sagen die beiden Verhandlungsleiter der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Eva Scherz (GPA). Vorsorglich wurde daher die Streikfreigabe des ÖGB bereits eingeholt.

Die Gewerkschaften fordern 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. „Ordentliche Erhöhungen sind gerechtfertigt. Die Zahlen belegen den Aufwärtstrend der Branche und die Beschäftigten spüren die steigende Arbeitsbelastung“, sagen Binder und Scherz. Sie verweisen unter anderem darauf, dass laut Statistik Austria die Produktion 2025 um sieben Prozent gewachsen ist. Noch stärker entwickelten sich die Auftragseingänge. Das Plus liegt sogar im zweistelligen Prozentbereich.

Neben einer Erhöhung der Einkommen fordern die Gewerkschaften PRO-GE und GPA auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten. So soll die Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro pro Stunde steigen. Zudem stehen unter anderem eine zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung und die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche auf dem Forderungsprogramm.

Der neue Kollektivvertrag mit höheren Löhnen und Gehältern sollte bereits seit 1. Mai gelten.