Notärzt:innen müssen dort verfügbar sein, wo Menschen wirklich um ihr Leben kämpfen.

Wien, Linz (OTS) -

Jede und jeder kann plötzlich zum Notfallpatienten werden.

Expert:innen warnen: Im österreichischen Rettungs- und Notarztsystem werden hochqualifizierte Ressourcen noch immer häufig dort gebunden, wo speziell ausgebildete Notfallsanitäter viele Einsätze ebenso sicher übernehmen könnten, während Notärzt:innen gleichzeitig dort fehlen, wo Menschen tatsächlich um ihr Leben kämpfen.

Im Rahmen des Pressegesprächs erläutern Experten aus Notfallmedizin, Rettungswesen und Gesundheitssystem über einen Reformbedarf, nationale und internationale Modelle, konkrete Auswirkungen und exemplarischen Beispielen für Patient:innen und Spitäler.

Themen und Gesprächspartner:

„Zahlen und Fakten zum Notarztwesen in Österreich“

Univ.-Prof. Dr. Helmut Trimmel, MSc, ÖGARI

„Warum das System dennoch unter Druck gerät“

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Prause, AGN

„Welche Auswirkungen hat die aktuelle Entwicklung auf Rettungsdienste und Notaufnahmen?“

Chefarzt Dr. Mario Krammel, ÖNK

„Wie könnten hochqualifizierte Notfallsanitäter Versorgungslücken schließen?“

Dr. Matthias Aujesky, INO

„Welche Modelle sind international längst Standard?“

Dr. Manuel Winkler, IGNI

„Warum warten wir immer noch auf Reform des Sanitäter:innengesetzes?“

Clemens Kaltenberger, BVRD

Zum Pressegespräch lädt die Plattform NOTFALLMEDIZIN ÖSTERREICH. Die Plattform vernetzt notärztliche Organisationen in Österreich. Mitwirkende Gesellschaften sind die ÖGARI (Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin), die AGN(Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Steiermark), die ÖNK (Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin), die INO(Interessengemeinschaft Notärztinnen und Notärzte Oberösterreich), sowie die IGNI (Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck).