  • 27.05.2026, 09:54:03
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Kreativwettbewerb für Menschen mit Behinderungen: Einladung zur Preisverleihung am 9. Juni 2026

Unter dem Motto „Eine neue Welt“ veranstaltet das Wiener Hilfswerk den diesjährigen österreichweiten Kreativwettbewerb für Menschen mit Behinderungen. Die Preisverleihung findet am 9. Juni in der TU Wien statt.
Wien (OTS) - 

Liebe Medienvertreter*innen,

unter dem Motto „Eine neue Welt“ veranstaltet das Wiener Hilfswerk den diesjährigen österreichweiten Kreativwettbewerb für Menschen mit Behinderungen. Die Preisverleihung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet am 9. Juni in der TU Wien statt.

Insgesamt haben 159 künstlerisch aktive Menschen mit Behinderungen aus allen Bundesländern Kunstwerke eingereicht. Bei der Preisverleihung kürt die hochkarätig besetzte fünfköpfige Jury, bestehend aus Univ.-Prof. Jan Svenungsson und Mag.art. Henriette Leinfellner (beide Universität für angewandte Kunst), Dr. Astrid Peterle (Chefkuratorin MQ Wien), Reinhard Sandhofer (Künstler) und Franziska Maderthaner (Künstlerin) die Gewinner*innen des Wettbewerbs. Für musikalische Unterhaltung sorgt die steirische Band „Mundwerk“.

Mit dem Kreativwettbewerb fördert das Wiener Hilfswerk seit über 20 Jahren die kulturelle Teilhabe und künstlerische Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen, die hier eine Plattform finden, um ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen.

Wann: Montag, 9. Juni, 14.00 Uhr

Wo: Technische Universität Wien, Prechtlsaal
Karlsplatz 13, Erdgeschoß, 1040 Wien

Anmeldung: [email protected]

Vor Ort stehen Gesprächspartner*innen für Interviews zur Verfügung.


Wir freuen uns, Sie bei der Preisverleihung des Kreativwettbewerbs begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank und freundliche Grüße
David Weichselbaum

Rückfragen & Kontakt

David Weichselbaum – Wiener Hilfswerk
T: +43 1 512 36 61-1455, M: +43 664 618 93 13
E: [email protected] / www.wiener.hilfswerk.at

Eva Pilipp – Wiener Hilfswerk
T: +43 1 512 36 61-1454, M: +43 664 840 42 25
E: [email protected] / www.wiener.hilfswerk.at

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